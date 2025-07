Carmen Moriyón: «Trabajamos en una gran transformación de Gijón y es ahora cuando se va a ver»

Carmen Moriyón ya ha superado el ecuador del mandato municipal que supuso su regreso a la política municipal tras una pausa que le ha ... permitido «ser más consciente que nunca de los que significan cuatro años en política». Así lo manifestó durante un encuentro con la mesa de dirección de EL COMERCIO, en el edificio Spaces, donde hizo un repaso de los proyectos en marcha y de los retos del futuro.

Reconoció que se llegó a obsesionar con la lentitud de la tramitación administrativa en su afán por monitorizar «todas las semanas todos los temas». «Si no logras empujar es que no avanzamos», se justifica. Pero echando la vista atrás, la alcaldesa tiene claro que «sí se avanzó, aunque es en la parte que menos percibe la ciudadanía, que son los trámites».

«Ahora, en el tiempo que queda de mandato, ya se van a poder ver las cosas», augura ilusionada la alcaldesa, a la que también le preocupa que «se entienda que el espíritu es el de lanzar Gijón». «Gijón tiene unas oportunidades que no puede perder, en el que el Ayuntamiento tiene que ser proacivo y llevar la iniciativa», asegura, en una nueva etapa «de gran transformación, después de la liderada por Vicente Álvarez Areces», con los grandes proyectos en marcha como Naval Azul por el oeste y la llegada del Hospital Quirón en la zona sur y la Universidad Europea en el este. «En estos dos años que quedan, todo va a coger velocidad de crucero», afirma Moriyón.

Plan de vías «El derribo del viaducto de Carlos Marx romperá una barrera psicológica»

Del plan de vías, Carmen Moriyón destaca que el Ayuntamiento ya ha hecho los deberes en cuanto a la provisión de los fondos que le corresponden, 10 millones de euros, para acometer el derribo del viaducto de Carlos Marx, que «será romper una barrera psicológica». «La gente necesita verlo y lo veremos todos el año que viene», asegura. La regidora sitúa «a la vuelta del verano» el momento de la firma del convenio que permitirá desarrollar esta fase preliminar y «en el otoño» la rúbrica del nuevo convenio global que sutituya al de 2019, que definirá la edificabilidad del 'solarón'.

Tabacalera «La licitación es inminente y aspiro a desarrollarlo en este mandato»

El futuro Centro de Arte Tabacalera es otro de los proyectos que la alcaldesa tiene fijados en la pared de su despacho para seguirlo día a día y está convencida de que será una realidad antes de 2027. «La licitación es inminente, llamo todas las semanas a la concejalía y veo tranquilidad», cuenta. «Aspiro a verlo terminado y poder desarrollarlo en este mandato», dice la regidora.

Hospital Quirón «Daremos rapidez al plan especial que nos tienen que presentar»

Carmen Moriyón, como en el resto de proyectos, pone por delante «los deberes hechos» por la parte municipal y no se atreve a poner fecha concreta al aterrizaje del hospital que Quirón va a construir en Gijón. «Tramitamos con urgencia la modificiación del plan general y ahora todo depende de que nos presenten su plan especial», argumenta. «Nuestro compromiso es rapidez en la tramitación», añade.

Universidad Europea «Viene a la ciudad para complementar la oferta de la universidad pública»

Convencida de que «va a ser buenísimo para Gijón» la llegada de la Universidad Europea como primer centro de estudios superiores privados a la ciudad, la alcaldesa asegura que la obra de ampliación del Parque Científico «va en plazo y estará la parcela lista en Navidad o en enero». «Nuestra parte está cumplida y la Consejería está tramitando a través del Ministerio el proyecto y nos transmiten que todo va por el buen camino», apunta. Moriyón está convencida de que la Universidad Europea va «a cumplimentar la oferta» de la Universidad de Oviedo, que tienen en el Ayuntamiento a un «gran aliado». «Dedicamos todos los años medio millón de euros de los impuestos de los gijoneses a la universidad pública y eso no lo hace ni Mieres ni Oviedo y, al final, el rector lo sabe y públicamente nos lo agradece», explica la alcaldesa.

Naval Azul y Pymar «Pedí instalar paneles que expliquen a la gente el proceso de urbanización»

La alcaldesa se muestra muy prudente a la hora de hablar de las empresas interesadas en instalarse en el futuro Naval Azul «porque les espanta que salga su nombre y hay que ser muy respetuosos», pero indica que hay empresas «fuertes, buscando en el norte espacios para sus centros tecnológicos y aquí podrán encontrar un sitio donde se lo dan todo hecho». También se muestra esperanzada por «todo lo que va a significar Indra en ese entorno», pero le preocupa «que se conozcan bien los plazos».«La gente tiene que tener claro que la tramitación del plan especial son en torno a 20 meses y después viene la urbanización, por eso he pedido a la Concejalía de Infraestructuras que estudien la colocación de unos paneles explicativos para que la gente que vaya a disfrutar de ese nuevo espacio tenga a su disposición esa información», comentó. Sobre la negociación con Pymar por el resto de parcela, por la que el Ayuntamiento ha hecho una oferta económica, Moriyón está tranquila porque «lo que necesitaba el Ayuntamiento y el compromiso con Gijón era impulsar el desarrollo de esa zona y eso ya lo podemos hacer al ser el propietario mayoritario». «Manifestamos el interés por adquirir el terreno, pero no podemos pagar más que la tasación oficial», advierte. «Si Pymar considera que no debe vender porque no le interesa estratégica o económicamente, no hay ningún problema porque forma parte del ámbito como propietario minoritario», asegura.

Cimavilla «Si logramos las subveniones europeas significará la transformación del barrio»

Al margen del necesario desarrollo del PERI de Cimavilla, la alcaldesa fía a la financiación europea «la transformación real del barrio». «Además, será a velocidad de crucero, rapidísima, porque te obliga a fijar los plazos», apunta. «Nos permitirá continuar con la plataforma única, tan necesaria, poder meter microbuses eléctricos, entre otras cosas, y eso lo sabremos, según nos dicen en el Departamento de Asuntos Europeos en septiembre u octubre», añade. Repecto a la masificación turística que vive la ciudad y, especialmente, el barrio alto, Moriyón explica que Turismo tiene un proyecto «para preservar la identidad del barrio» «Es decir, que el vecino de Cimavilla a lo mejor se tiene que encontrar a dos grupos de 20 turistas, no se puede encontrar a un grupo de 100, por ponerte un ejemplo así básico».

El Molinón «Invertimos en seguridad, que era el compromiso»

En cuanto a la necesaria remodelación de El Molinón, propiedad municipal, la alcaldesa especifica que «estamos comprometidos con las mejoras, que son en seguridad, de momento, y no se ven». «Estamos haciendo el refuerzo estructural de los pórticos, que son inversiones que pueden alcanzar un millón al año y no lucen, pero el compromiso con el Sporting es total», afirma.