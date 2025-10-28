Cena solidaria del Grupo para recaudar fondos para la Cocina Económica, el próximo 6 de noviembre, en Gijón El acuerdo entre la entidad deportiva y la institución solidaria desarrollará su primera acción: una cena-cóctel bajo el eslogan '120 motivos para ser solidarios', en la Finca Villa María

Jana Suárez Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 20:42

El compromiso con la sociedad gijonesa y con quienes más lo necesitan que siempre ha promulgado la entidad deportiva Real Grupo Covadonga ha hecho posible la firma, ayer, de un acuerdo de colaboración con la Cocina Económica. «Queremos aportar nuestros recursos, nuestros canales y nuestra comunidad para dar visibilidad a la labor de esta entidad solidaria tan arraigada en Gijón que fomenta el voluntariado. El objetivo es una alianza de valores para promover entre nuestros socios ese espíritu colaborativo tan necesario es hoy en día», alabó Pedro Carrillo, presidente del área social del Grupo.

120 motivos solidarios

Se desarrollarán diversas acciones entre ambas entidades. La primera de ellas será el próximo 6 de noviembre cuando se celebra una cena-cóctel bajo el eslogan '120 motivos para ser solidarios', organizada por El Grupo a beneficio de la Cocina Económica, en la Finca Villa María. Una cita que une gastronomía, música y compromiso social. «Una colaboración que segura será muy duradera y útil», ratificó el presidente de la Cocina Económica, Ignacio Blanco.