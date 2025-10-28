El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rafael Piñera, Ignacio Blanco, Pedro Carrillo, Teresa Paquet, Ignacio Aguirrezabalaga, y responsablse de Servicios Externos del Grupo. E.C.

Cena solidaria del Grupo para recaudar fondos para la Cocina Económica, el próximo 6 de noviembre, en Gijón

El acuerdo entre la entidad deportiva y la institución solidaria desarrollará su primera acción: una cena-cóctel bajo el eslogan '120 motivos para ser solidarios', en la Finca Villa María

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 20:42

Comenta

El compromiso con la sociedad gijonesa y con quienes más lo necesitan que siempre ha promulgado la entidad deportiva Real Grupo Covadonga ha hecho posible la firma, ayer, de un acuerdo de colaboración con la Cocina Económica. «Queremos aportar nuestros recursos, nuestros canales y nuestra comunidad para dar visibilidad a la labor de esta entidad solidaria tan arraigada en Gijón que fomenta el voluntariado. El objetivo es una alianza de valores para promover entre nuestros socios ese espíritu colaborativo tan necesario es hoy en día», alabó Pedro Carrillo, presidente del área social del Grupo.

120 motivos solidarios

Se desarrollarán diversas acciones entre ambas entidades. La primera de ellas será el próximo 6 de noviembre cuando se celebra una cena-cóctel bajo el eslogan '120 motivos para ser solidarios', organizada por El Grupo a beneficio de la Cocina Económica, en la Finca Villa María. Una cita que une gastronomía, música y compromiso social. «Una colaboración que segura será muy duradera y útil», ratificó el presidente de la Cocina Económica, Ignacio Blanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cena solidaria del Grupo para recaudar fondos para la Cocina Económica, el próximo 6 de noviembre, en Gijón

Cena solidaria del Grupo para recaudar fondos para la Cocina Económica, el próximo 6 de noviembre, en Gijón