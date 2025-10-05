El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de médicos, enfermeras, matronas, TCAE, administrativos, dentista, higienista, fisioterapeuta, psicólogo, trabajadora social y celador del centro de salud celebrando el veinte aniversario. JOSÉ SIMAL

El centro de salud de Roces-Montevil, en Gijón, se abre a la comunidad por su 20 aniversario

El dispositivo, que ha ido creciendo con el barrio y atiende ya a 20.000 personas, dedicará los doce próximos meses a incidir en la prevención

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:29

A la entrada del centro de salud de Roces-Montevil, en Gijón, una 'línea del tiempo' recuerda los hitos de sus veinte años de existencia. ... Desde su inauguración, en 2005, su acreditación como centro docente (diez años después) y la pandemia de la covid-19 hasta hoy. En esa línea del tiempo, en la que se hace un guiño a vecinos ilustres del barrio como el escritor Alfonso Camín o el pintor Manuel Medina, están los rostros de algunos de los protagonistas de estas dos décadas. Y también está ella. Lucía. Una de aquellas «pequeñas personitas que nacieron con el centro» y «se ha convertido en compañeros». Lucía Fernández Nieto, enfermera, hizo las prácticas en el centro de salud y hoy trabaja en el Hospital de Cabueñes, pero «nos hubiera gustado que se quedara con nosotros», dice la directora del dispositivo sanitario de Roces-Montevil, Cristina Álvarez Cuadrado.

