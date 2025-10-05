El centro de salud de Roces-Montevil, en Gijón, se abre a la comunidad por su 20 aniversario
El dispositivo, que ha ido creciendo con el barrio y atiende ya a 20.000 personas, dedicará los doce próximos meses a incidir en la prevención
Gijón
Domingo, 5 de octubre 2025
A la entrada del centro de salud de Roces-Montevil, en Gijón, una 'línea del tiempo' recuerda los hitos de sus veinte años de existencia. ... Desde su inauguración, en 2005, su acreditación como centro docente (diez años después) y la pandemia de la covid-19 hasta hoy. En esa línea del tiempo, en la que se hace un guiño a vecinos ilustres del barrio como el escritor Alfonso Camín o el pintor Manuel Medina, están los rostros de algunos de los protagonistas de estas dos décadas. Y también está ella. Lucía. Una de aquellas «pequeñas personitas que nacieron con el centro» y «se ha convertido en compañeros». Lucía Fernández Nieto, enfermera, hizo las prácticas en el centro de salud y hoy trabaja en el Hospital de Cabueñes, pero «nos hubiera gustado que se quedara con nosotros», dice la directora del dispositivo sanitario de Roces-Montevil, Cristina Álvarez Cuadrado.
De aquella inauguración, en septiembre de 2005, a la que asistieron Paz Fernández Felgueroso, Vicente Álvarez Areces y Rafael Sariego, como alcaldesa, presidente del Principado y consejero de Salud, respectivamente, solo pueden hablar en primera persona dos de los cuarenta y cuatro trabajadores actuales del centro: la jefa de administración, Mar Morán, y el doctor Felipe Rodríguez Gordaliza.
El centro de salud abrió con cuatro equipos de Medicina de Familia. Hoy son diez y esperan incorporar uno más
Los inicios «fueron años de mucho trabajo. El centro abrió con solo cuatro equipos de Medicina y Enfermería de Familia, una pediatra, dentista y poco más. Teníamos cupos muy grandes, de unos 2.200 pacientes por profesional», recuerda Rodríguez Gordaliza veinte años después: «Vine como titular y aquí me jubilaré».
1 /
La Zona Básica de Salud V. 14 Roces-Montevil comprende los barrios de Montevil, Roces y Santa Bárbara y cuatro parroquias rurales: Cenero, Porceyo, Ruedes y la Pedrera. En total, más de 17.000 adultos y 3.000 niños dependen de este centro de salud que fue creciendo a la par que su zona de influencia, principalmente el entonces nuevo barrio de Montevil. En la actualidad, cuenta con diez equipos de Medicina de Familia y Comunitaria –esperan poder sumar uno– y tres pediatras. En estos veinte años se han ido incorporando otros servicios y se produjo su transformación en Centro de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria (Caruap).
El doctor Felipe Rodríguez Gordaliza y Mar Morán, jefa de administración, llevan en él desde el primer día
Un año de celebración
Como cuidar la salud debería comenzar mucho antes de acudir a la consulta, con la prevención, los sanitarios del centro han decidido conmemorar este veinte aniversario con un impulso a su labor comunitaria que se extenderá a lo largo de los próximos doce meses. «Dedicaremos cada mes a una temática para ver qué necesidades y problemas tiene la comunidad y poder atajarlos», subraya la directora del centro de salud Roces-Montevil. Tratarán también de mejorar el trabajo coordinado con los recursos sociales y sociosanitarios del barrio y de contribuir a que los usuarios conozcan que tienen a su alcance programas como los de Cruz Roja –cuya sede está a unos metros del centro de salud– o la asociación Cuantayá, pero también las actividades que organizan las asociaciones vecinales o las bibliotecas. «Que el ciudadano vea que está acompañado, porque la medicina preventiva es eso: acompañar», anota Carlota Suárez, higienista del centro de salud.
Siguiendo ese cronograma, octubre será el mes de las personas mayores. Noviembre, el de la sexualidad y las enfermedades de transmisión sexual. Diciembre llegará con talleres de autocuidado y gestión emocional y jornadas intergeneracionales con centros sociosanitarios (hay catorce en esta zona básica de salud) para cuidar a los mayores. En enero, el eje será la nutrición saludables y en febrero, la salud bucodental. Marzo se reserva para mejorar la calidad del sueño, sin necesidad de recurrir a los fármacos. Abril, para hablar de viajes y enfermedades infecciosas.
Tabaquismo y salud mental
En mayo, los esfuerzos se dedicarán a la prevención y el abandono del tabaquismo, además del abordaje del alcoholismo y la drogodependencia. En junio, el foco se pondrá en el cáncer de piel, los accidentes y las caídas y en julio se fomentará la actividad física, con caminatas saludables. Agosto será el mes en el que se incida en los cribados de cáncer (colon, mama y cérvix) que se realizan desde Atención Primaria. Y en septiembre de 2026 se podrá el foco en la salud mental.
Será el remate a «doce meses para celebrar y cuidar nuestra salud».
