Vista de la parcela de los antiguos astilleros de Naval Gijón, con la dársena en primer término. José Simal

La cesión de la franja litoral de Naval Gijón supone un coste de 128.000 euros para el Puerto

Es la cantidad que esta operación repercutirá en el Impuesto sobre Sociedades de la Autoridad Portuaria de Gijón

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:35

La operación de cesión a título gratuito de la franja litoral de la parcela de los antiguos astilleros de Naval Gijón al Ayuntamiento de Gijón ... tendrá un coste de 128.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades de la Autoridad Portuaria. Esta información, elaborada por PwC, que asesora fiscalmente al Puerto, fue compartida por el director general de El Musel, José Luis Barettino, con los miembros de consejo de administración, justo antes de votar la entrega de ese terreno al Consistorio el pasado 4 de julio, con la que se puso fin a una agria polémica entre el Puerto y el Ayuntamiento desde que Nieves Roqueñí se puso al frente de El Musel e intentó revertir el acuerdo para esta cesión.

