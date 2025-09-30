Cimavilla reclama «un espacio que dé servicios a los vecinos en Tabacalera y no un museo»

Jana Suárez Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, se reunieron, ayer, con la Asociación de Vecinos 'Gigia' de Cimavilla para detallar la reorganización de los equipamientos culturales. «Nos explicaron en qué iban a consistir las obras del edificio anexo al Centro de Arte de Tabacalera en el que se levantará el edificio Nicanor Piñole y que comenzarán este año. Pero es que nosotros lo que exigimos es un centro polivalente, como se acordó en 2017 tras un proceso de participación abierta en el que se consultó a los vecinos del barrio los usos del edificio que consideraban necesarios». Así lo indicó a EL COMERCIO el presidente la asociación vecinal Gigia, Sergio Álvarez. Según recordó, «en ese momento se aseguró que Tabacalera sería un lugar de servicios para los vecinos y acogería un consultorio médico, zonas para mayores, ampliación de espacios para la comunidad educativa y albergaría actividades del Festival de Cine de Gijón (FICX) y de la Feria Europea de Artes Escénica (Fetén) en un salón de actos para 400 personas. También se dijo que no albergaría el Museo Nicanor Piñole», aseveró.

Los vecinos escucharon, en la reunión mantenida ayer, cómo el barrio alto será sede de un museo. «De esa idea inicial vemos que solo se mantiene el auditorio y nos gustaría que fuera accesible para asociaciones y vecinos de la zona centro», matizó el presidente de Gigia, quien aseguró que la asociación no necesita un lugar de reunión. «Ya disponemos de la Casa del Chino para nuestros encuentros vecinales, pero sí demandamos lugares de uso común que atiendan las necesidades reales de las personas que vivimos aquí», aseveró. «No estamos en contra del edificio de Piñole, pero no necesitamos más museos en el barrio», puntualizó.

Homenaje a las pescaderas

El presidente de la asociación vecinal de Cimavilla tenía la idea previa de que el objetivo de la reunión «era hablar sobre la ubicación y futura licitación de una escultura que rendirá homenaje a las históricas pescaderas». Esta iniciativa, impulsada por la gijonesa Tina Iglesias, que recibió en un principio el parabién municipal, incluido el compromiso de la propia alcaldesa, que el Consistorio renovó ayer, se sumará de esta forma a las dedicadas a Rambal, Manolo Carrizo y Arturo Arias. «Lo que no nos esperábamos era que la reunión versara sobre el Edificio Nicanor Piñole», incidió Álvarez. La Concejalía de Cultura no hizo declaraciones.