Convento de las Siervas de Jesús en El Bibio donde el Codema quiere impartir el primer ciclo de infantil y algún itinerario de FP. J. C. Román

Gijón aprueba, con los votos en contra de la izquierda, el cambio de uso de un convento para abrir una escuela infantil del Corazón de María

El expediente urbanístico para abrir la tercera sede del Codema en Gijón se llevará ahora al Pleno y se someterá después a información pública

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:31

Comenta

El cambio de uso solicitado por el Colegio Corazón de María (Codema) para el convento de las Siervas de Jesús, en El Bibio, en ... Gijón, obtuvo este jueves dictamen favorable en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, con los votos del equipo de gobierno (Foro, PP y edil no adscrito). Votaron en contra los tres grupos de la izquierda: PSOE, Podemos e IU. Vox no asistió.

