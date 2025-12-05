Gijón aprueba, con los votos en contra de la izquierda, el cambio de uso de un convento para abrir una escuela infantil del Corazón de María

El cambio de uso solicitado por el Colegio Corazón de María (Codema) para el convento de las Siervas de Jesús, en El Bibio, en ... Gijón, obtuvo este jueves dictamen favorable en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, con los votos del equipo de gobierno (Foro, PP y edil no adscrito). Votaron en contra los tres grupos de la izquierda: PSOE, Podemos e IU. Vox no asistió.

El Codema ha iniciado la tramitación del cambio de uso para el edificio situado en la calle Fernando el Santo número 2 esquina con la de Isabel Católica para que pase de la subcategoría de equipamiento religioso a educativo. El colegio tiene un acuerdo de compra del inmueble y proyecta ofrecer en él en dos o tres años la etapa de primer ciclo de infantil (0 a 3 años) y algún itinerario de Formación Profesional. De hecho, el centro concertados en manos de los Misioneros Claretianos ya tiene redactado un proyecto básico para la implantación de la escuela infantil en la planta baja.

El expediente urbanístico para abrir una tercera sede del Codema en la ciudad, tras superar el trámite de ayer, se llevará al próximo Pleno para su aprobación inicial y se someterá a continuación a información púbica. El concejal del PSOE Tino Vaquero justificó el rechazo de su grupo en que se infringe la legalidad y Podemos e IU basan su voto negativo en la falta de estudios de afectación sobre el entorno y en que priorizan las inversiones en centros públicos y se oponen a dar facilidades a centro concertados y privados.