Los comerciantes apuntan a la bonificación de alquileres como medida para reactivar locales vacíos de Gijón

El Plan de Orientación Comercial 2025-2028, recientemente aprobado por el Ayuntamiento, tiene entre sus grandes retos reducir los locales sin actividad comercial en Gijón ... . Para conseguirlo plantea actuaciones específicas como elaborar una base de datos de establecimientos vacíos y ponerla a disposición de posibles arrendatarios y la convocatoria de premios para proyectos de utilización de locales desocupados con actividades de dinamización comercial. Sin embargo, la medida que despierta más interés en el sector minorista de la ciudad es la posibilidad de que se establezca un programa específico de ayudas para la instalación de pequeño comercio en locales vacíos situados en ejes comerciales troncales como pueden ser Corrida-los Moros, Uría-Menéndez Valdés y Brasil-Gran Capitán.

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha elaborado un exhaustivo informe, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, donde se detallan ejemplos de éxito en cuyos precedentes y marco jurídico puede mirar el Ayuntamiento de Gijón para la adaptación local de este tipo de ayudas enfocadas a la reapertura de bajos comerciales.

Por proximidad geográfica los referentes nacionales con programas para reactivar locales vacíos están en el País Vasco. En concreto en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. En ambos casos opera una bonificación del alquiler a nuevos negocios en tramos o zonas priorizadas. En Bilbao se subvenciona el 50% de los gastos del alquiler durante 12 meses con un máximo de 400 euros al mes (más apoyo a gastos de aval) para reabrir bajos comerciales en el Casco Viejo y en barrios aledaños. En la capital vasca también se cubre el 50% de los gastos de la renta al nuevo negocio entrante con un máximo de 500 euros y el pago en dos tramos. Con esa bonificación al alquiler de entrada Vitoria, ha anunciado 61 reaperturas en su segunda convocatoria y 84 locales reactivados desde el inicio del programa.

Otra modalidad de ayudas son las subvenciones a fondo perdido para la apertura o adecuación de locales vacíos y equipamiento que se dan en ciudades como Cartagena o Lleida (con topes en la ayuda entre 10.000 y 15.000 euros). También es una fórmula importable el servicio municipal de intermediación que funciona en Barcelona para casar propietarios y emprendedores, con ayudas para facilitar nuevos contratos en locales cerrados a pie de calle.

Las ayudas al traspaso para evitar cierres por jubilación o incapacidad ante la falta de relevo generacional también se han explorado en Madrid y en municipios como Getafe y Pamplona.

Propuesta más ambiciosa

En Alemania (zona de Renania del Norte-Westfalia) hay mecanismos más ambiciosos de 'gestión de vacantes', con fuerte cofinanciación regional, en los que la administración alquila locales vacíos y subarrienda a nuevos comercios con renta reducida. Este último modelo solo sería extrapolable con la implicación del Principado.

El gerente de la Unión de Comerciantes, Fernando Clavijo, defiende que «es mejor reabrir persianas que convertir bajos en vivienda». Asegura que así se consigue «una ciudad viva y segura, porque la actividad en planta baja genera tránsito peatonal, iluminación y 'ojos en la calle', reduciendo la sensación de abandono y activando la economía local (proveedores, logística, servicios...)».

También ve ventajas en reactivar locales vacíos en términos de movilidad y medio ambiente, porque, afirma, «la mezcla de usos acorta desplazamientos y favorece trayectos a pie, mejorando el balance ambiental». Además Clavijo remarca que también gana la identidad diferencial de ciudad, «ya que el comercio independiente, oficios, librerías y producto local construyen una propuesta no deslocalizable que fortalece el relato de ciudad». Y según el gerente reabrir en ejes comerciales «aporta turismo que suma, dispersa gasto, alarga la estancia y eleva el gasto medio repartido entre comercio y hostelería».

A juicio de Clavijo, la reconversión a vivienda en planta baja debe reservarse a calles no estructurales y desocupación persistente acreditadas, evitando fachadas ciegas y pérdida de permeabilidad urbana.