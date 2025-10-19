El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Local vacío que albergó la confitería San Antonio en el número 6 de la avenida de la Costa, frente a la plaza de Europa. José Simal

Los comerciantes apuntan a la bonificación de alquileres como medida para reactivar locales vacíos de Gijón

Recopilan en un informe experiencias de éxito en ciudades españolas entre las que destaca Vitoria, con 61 reaperturas en un año con ayudas a la renta

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El Plan de Orientación Comercial 2025-2028, recientemente aprobado por el Ayuntamiento, tiene entre sus grandes retos reducir los locales sin actividad comercial en Gijón ... . Para conseguirlo plantea actuaciones específicas como elaborar una base de datos de establecimientos vacíos y ponerla a disposición de posibles arrendatarios y la convocatoria de premios para proyectos de utilización de locales desocupados con actividades de dinamización comercial. Sin embargo, la medida que despierta más interés en el sector minorista de la ciudad es la posibilidad de que se establezca un programa específico de ayudas para la instalación de pequeño comercio en locales vacíos situados en ejes comerciales troncales como pueden ser Corrida-los Moros, Uría-Menéndez Valdés y Brasil-Gran Capitán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  4. 4 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  5. 5 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  8. 8 La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026
  9. 9 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón
  10. 10

    Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los comerciantes apuntan a la bonificación de alquileres como medida para reactivar locales vacíos de Gijón

Los comerciantes apuntan a la bonificación de alquileres como medida para reactivar locales vacíos de Gijón