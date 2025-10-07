El comisario de Gijón y el jefe regional de operaciones de la Policía asumen sus nuevos cargos con la mirada puesta en la ciberdelincuencia

El nuevo comisario de Gijón, Fermín Treceño, ha tomado posesión oficialmente de su cargo en un acto que ha tenido lugar en la ... Delegación de Gobierno, en Oviedo, y que estuvo presidido por la delegada, Adriana Lastra y por el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno.

Durante la misma ceremonia tomó posesión de su reciente responsabilidad el nuevo jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Asturias, Manuel Díaz-Faes Espiago, quien anteriormente ejercía como jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior. «Es un acto discreto y reducido, pero solemne por la responsabilidad destacada que ambos asumen», resumió el jefe superior de Policía de Asturias.

Estuvieron presentes los mandos del cuerpo en la región y también familiares. «Es una etapa muy ilusionante, supone un reto muy grande dirigir la unidad de coordinación operativa a nivel territorial. Mi labor es de supervisión de toda la actividad operativa de la Policía Nacional y de coordinación con otras plantillas de España y con los servicios centrales», señaló Manuel Díaz-Faes, quien destacó que «la Policía es un servicio de atención al ciudadano, es nuestra prioridad fundamental, queremos que la Policía esté cerca de ellos y para eso es fundamental coordinarse con las entidades sociales y con otras fuerzas y cuerpos de seguridad».

Herramientas de investigación

Puso el acento en la necesidad de «luchar contra la ciberdelincuencia, estamos estudiando nuevas herramientas de investigación y hace falta concienciación al ciudadano, muchas veces la prevención se podría incrementar con un poco de formación», apuntó.

En ese mismo sentido se pronunció el comisario de Gijón, Fermín Treceño, quien señaló que desde las «entidades financieras se debería hacer labor de prevención, orientado a los usuarios sobre el uso de las aplicaciones y la banca online».