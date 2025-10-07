El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el nuevo jefe regional de operaciones, Manuel Faes; y el comisario de Gijón, Fermín Treceño, durante el acto de toma de posesión en la delegación del Gobierno. J. C. Román

El comisario de Gijón y el jefe regional de operaciones de la Policía asumen sus nuevos cargos con la mirada puesta en la ciberdelincuencia

El acto oficial de investidura tuvo lugar en la Delegación del Gobierno y estuvo presidido por la delegada Adriana Lastra y el jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 19:14

Comenta

El nuevo comisario de Gijón, Fermín Treceño, ha tomado posesión oficialmente de su cargo en un acto que ha tenido lugar en la ... Delegación de Gobierno, en Oviedo, y que estuvo presidido por la delegada, Adriana Lastra y por el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

