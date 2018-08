Blues Brothers, la saga continúa 01:25 The original Blues Brothers Band, durante su actuación en Poniente. : / Joaquín Pañeda La formación, que ahonda en la esencia de la mítica banda original, derrochó energía en el escenario de Poniente al calor del público LAURA ARAUJO Martes, 14 agosto 2018, 01:33

La banda The original Blues Brothers band logró mantener en el escenario de Poniente, en Gijón, el espíritu de los verdaderos Blues Brothers, John Belushi y Dan Aykroyd. La de ayer fue de una actuación llena del mejor blues, soul y rhythm & blues en la que se interpretaron temas tan conocidos como 'Everybody needs somebody', 'Finger' y 'Going back to Miami', con el que abrieron el concierto para deleite del numeroso público que se acercó a este espacio y que no paró de dar palmas.

La banda fue creada en el año 1978 por este dúo de actores como parte de un 'sketch' musical del programa 'Saturday Night Live'. Tras la muerte de Belushi en 1982, los Blues Brothers continuaron actuando ocasionalmente con cantantes invitados. Sin embargo, la banda se reformó en 1988, contando con algunos miembros originales, como Steve Cooper, a la guitarra, y Lou Marini, al saxo, además de otros músicos con una amplia experiencia profesional. El grupo volvió a reunirse para una gira mundial y para la secuela de la película original 'The Blues Brothers', 'The Blues Brothers 2000'. Estos músicos, que mantienen viva la banda, se han posicionado como una entidad de pleno derecho, como demostraron anoche en Gijón. Aunque sus compromisos les dificultan tocar, la banda ha actuado en varias ocasiones a lo largo de las últimas tres décadas. Han tocado en pequeños y grandes conciertos, a la cabeza de la mayoría de los festivales de jazz y blues de toda Europa, como el 'North Sea Jazz Festival', en los Países Bajos; 'Pistoia Blues Festival', en Italia y uno de los más famosos, el 'Montreaux Jazz Festival', en Suiza, llegando a tocar para audiencias de hasta 60.000 personas por actuación.

La banda original The Blues Brothers logró un Premio Platino con su álbum debut, 'Briefcase full of Blues', publicado en 1978. En el año 1980, fueron nominados al Premio Grammy al Mejor Artista Nuevo y al Premio Grammy a la Mejor Interpretación Rock de un Dúo o Grupo con Vocalista. Galardones más que merecidos a la vista de la clase magistral que ofrecieron anoche en el escenario de Poniente.