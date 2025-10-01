El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Felipe de Arriba, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, en Gijón. Damián Arienza

El condenado a 17 años de cárcel por el crimen de la inmobiliaria de Gijón vuelve a recurrir al TSJA

La sentencia por el asesinato de Francisco Javier Rodríguez Tobajas fue anulada por un defecto de forma y devuelta a la Audiencia Provincial

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:37

Felipe de Arriba, condenado a 17 años de cárcel por el asesinato en Gijón de Francisco Javier Rodríguez Tobajas, el conocido como crimen de la inmobiliaria ... , ha vuelto a recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El órgano había anulado el fallo judicial dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial al apreciar un error de forma en la resolución judicial, por lo que fue devuelta para su subsanación.

