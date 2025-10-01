El condenado a 17 años de cárcel por el crimen de la inmobiliaria de Gijón vuelve a recurrir al TSJA

Felipe de Arriba, condenado a 17 años de cárcel por el asesinato en Gijón de Francisco Javier Rodríguez Tobajas, el conocido como crimen de la inmobiliaria ... , ha vuelto a recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El órgano había anulado el fallo judicial dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial al apreciar un error de forma en la resolución judicial, por lo que fue devuelta para su subsanación.

Ahora, de nuevo en el TSJA el condenado ha vuelto a recurrir para pedir una reducción de la pena impuesta y que se consideren los atenuantes de obcecación y reparación del daño.

También ha recurrido la acusación particular para pedir que se le impongan los 20 años de prisión que solicitaban durante el juicio. La vista oral se celebró con la modalidad de jurado popular cuyos miembros consideraron, por unanimidad, que Felipe de Arriba apuñaló mortalmente al dueño de la inmobiliaria con total conocimiento de causa y sin que mediase ninguna circunstancia modificativa.

El acusado relató en el juicio que se había obsesionado con la víctima a raíz de que le concediese un préstamo a su mujer sin que él se enterase y por las deudas acabasen perdiendo su piso familiar. El ataque mortal tuvo lugar a las puertas del negocio de la víctima, en la calle Campo Sagrado, en septiembre de 2023. Utilizó un cuchillo de la carnicería en la que trabajaba.