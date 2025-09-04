El consejo sectorial de Medio Ambiente de Gijón tratará el problema de las carabelas portuguesas El concejal Rodrigo Pintueles señala que el Ayuntamiento «no tiene competencias directas en la gestión del medio marino y su fauna»

Carlos Amado Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El gobierno del Ayuntamiento de Gijón agradeció este jueves la propuesta del PSOE para crear un grupo de trabajo que estudie la posibilidad de adoptar medidas preventivas ante la llegada de carabelas portuguesas, pero recordó que «desde el ámbito municipal no tenemos competencias directas en relación a la gestión del medio marino y su fauna».

El concejal popular Rodrigo Pintueles aseguró ayer, en la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, que «el asunto será incorporado dentro de los temas a tratar en el próximo Consejo Sectorial de Medio Ambiente, donde ya están representados tanto actores institucionales como científicos y sociales, incluyendo la Universidad de Oviedo, el Acuario y el Centro Oceanográfico». No obstante, Pintueles agradeció «el planteamiento constructivo» de la iniciativa socialista.

Pintueles también aseguró que «el Ayuntamiento no ha estado ni está de brazos cruzados ante la aparición cada vez más frecuente de esta especie en nuestras costas». «La situación se monitorea de forma activa desde hace varios veranos, especialmente desde 2024, a través de los servicios municipales de Calidad y Vigilancia Ambiental y de Salvamento y se hace en coordinación con los organismos científicos competentes», añadió.