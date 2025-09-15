El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los primeros usuarios del consultorio periférico de Nuevo Roces, en la sala de espera de las consultas de Medicina y Enfermería de Familia, ubicadas en la primera planta. K. C.

Más citas administrativas que sanitarias en el primer día del consultorio de Nuevo Roces, en Gijón

El equipamiento lleva toda la mañana con un «goteo constante» de vecinos que quieren trasladar su tarjeta sanitaria. «Ha venido gente que tenía el médico en Pravia, en Avilés o en Mieres» y ha habido que reforzar el personal de Administración

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:33

Laura Muñiz se mudó al barrio de Nuevo Roces con su pareja y su hija hace apenas tres meses. Pero el médico seguían teniéndolo en ... Grado, donde residían antes. Hoy, esta vecina del barrio más joven de Gijón ha sido de las primeras usuarias del nuevo consultorio periférico. Lo pisó por primera vez precisamente para trasladar las tres tarjetas sanitarias y solicitar que les asignen nueva médico de Familia y nueva pediatra. «El consultorio me parece impresionante. Tiene muchas cosas», comentó refiriéndose a las consultas de la matrona, dentista e higienista que conviven en el centro con las de Medicina (tres) y Enfermería (dos) de Familia y Comunitaria y las dos de Pediatría (una de ellas a media jornada).

