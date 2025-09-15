Más citas administrativas que sanitarias en el primer día del consultorio de Nuevo Roces, en Gijón

Laura Muñiz se mudó al barrio de Nuevo Roces con su pareja y su hija hace apenas tres meses. Pero el médico seguían teniéndolo en ... Grado, donde residían antes. Hoy, esta vecina del barrio más joven de Gijón ha sido de las primeras usuarias del nuevo consultorio periférico. Lo pisó por primera vez precisamente para trasladar las tres tarjetas sanitarias y solicitar que les asignen nueva médico de Familia y nueva pediatra. «El consultorio me parece impresionante. Tiene muchas cosas», comentó refiriéndose a las consultas de la matrona, dentista e higienista que conviven en el centro con las de Medicina (tres) y Enfermería (dos) de Familia y Comunitaria y las dos de Pediatría (una de ellas a media jornada).

Aunque abrió sus puertas a las ocho de la mañana, la atención sanitaria comenzó a las once, con unas agendas más livianas en este primer día, para poder tenerlo todo en orden antes de arrancar. En las próximas jornadas se irá incrementado el número de citas médicas y de enfermería y el miércoles comenzarán también a ver pacientes las profesionales del área de salud bucodental.

«Los vecinos teníamos ganas ya de que se abriera el consultorio. Yo estoy contento porque tengo la misma doctora que en Contrueces» Luis Ángel López

Las que tuvieron que atender «un goteo constante» de usuarios desde primera hora fueron las auxiliares administrativas. Desde el mostrador de la entrada se encargaron de tramitar los traslados de decenas de tarjetas sanitarias de personas que, si bien residen en el barrio, no estaban adscritas al centro de salud de Contrueces (el que correspondía hasta ahora a los vecinos de Nuevo Roces) sino que seguían en el centro de salud de la zona en la que habían residido antes. Tanto en Gijón como fuera del concejo. Porque esta mañana han llegado vecinos que mantenían su tarjeta sanitaria en Pravia, Avilés, Mieres o Grado, como la propia Laura Muñiz.

Más de 9.000 residentes, se calcula

Se confirma así lo que explicaba la presidenta de la asociación de vecinos, Graciela buzón, a EL COMERCIO: que si bien en Nuevo Roces hay censados 6.200 vecinos, en realidad son más de 9.000 los residentes en el barrio. Pero al centro de salud de Contrueces solo pertenecen unas 4.600 cartillas. El resto irán progresivamente pidiendo el traslado al nuevo equipamiento sanitario que el presidente del Principado inauguró el pasado viernes. Y entonces «se verá que seguramente el centro se queda pequeño». El coordinador del centro de salud de Contrueces, Enrique Cima, solicitará que se incorpore una tercera enfermera, que la media jornada de una de las pediatras pase a ser completa y que se incorpore también a una trabajadora social. A mayores, «en un futuro cercano creemos que va a hacer falta un cuarto cupo de Medicina y Enfermería de Familia», anota.

«Nos mudamos hace tres meses desde Grado y he venido hoy a cambiar el médico y la pediatra para acá» Laura Muñiz

Quienes pertenecían al centro de salud de Contrueces no tienen que hacer ninguna gestión para ser atendidos en el nuevo consultorio. Puede que ni siquiera les vayan a cambiar de médico, ya que dos de las tres especialistas con que cuenta Nuevo Roces proceden de Contrueces. Es lo que le ha ocurrido a Luis Ángel López, «muy contento» con un equipamiento sanitario «que nos queda a un paso de casa» y, sobre todo, por mantener como médico de cabecera a Paz Cerón, «una muy buena profesional». Otros, como Valentín Ormeño, cambiarán de médico de cabecera: «A mi doctora no la han trasladado» comentaba al mediodía, instantes antes de entrar en consulta con su nueva médico, María Coromoto Caamaño. La consulta la había pedido «hoy, a las nueve de la mañana, en persona».

Los que precisen tramitar el traslado de su anterior centro de salud deberán acudir el DNI y la tarjeta sanitaria y aportar una serie de datos con los que las auxiliares administrativas rellenan dos formularios. El trámite se realiza en el momento. Tras él, al usuario ya se le asigna médico y enfermera. Incluso se le da cita para una consulta, si así lo requiere.

«Me cambian de médico porque la mía queda en Contrueces, pero no tuve que hacer ningún trámite. Lo que necesitamos ahora es una farmacia» Valentín Ormeño

Refuerzo de personal

Desde la gerencia del Área V ya se había previsto que el consultorio de Nuevo Roces registrara estas primeras jornadas una elevada demanda de los servicios administrativos, por lo que se decidió reforzarlos temporalmente con dos profesionales. Hoy, incluso, había uno más ya que se sumó a los refuerzos el jefe del servicio, José Camarzana. Muy pendientes de que todo estuviera en orden en este primer día de actividad del consultorio estuvieron el coordinador de Contrueces, Enrique Cima; la jefa de Enfermería de dicho centro de salud, Sonia Martínez; y el director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área V, Iván Pidal.