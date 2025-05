«Danny era un gran trabajador muy querido en la empresa y en todo el barrio de La Calzada»

«Llevaba dos años con nosotros. Le ayudé a obtener la tarjeta de residencia. No me puedo creer lo que ha pasado», confiesa a EL ... COMERCIO Ismael Terán, encargado de la empresa Talleres Dinametal, S.L., para la que trabajaba Danny V. M. Este joven trabajador de 33 años, natural de Ecuador, perdió la vida este miércoles cuando se precipitó al vacío desde una altura de 10 metros, tras pisar un lucernario. El operario se encontraba arreglando unos tubos en la nave de Vermiculita y Derivados, S. L., una empresa de material ignífugo en la calle Ingeniero Isidoro Clausel, en el polígono Bankunion 2, a las 8.30 horas de la mañana, en Tremañes.

«Era un trabajador excelente. Siempre dispuesto, siempre con una sonrisa. Estoy en contacto constante con la familia que está muy afectada. Todos estamos rotos de dolor, era uno de los favoritos de la empresa porque era muy cariñoso y muy currante«, afirma a este periódico Terán. Danny, que tenía 33 años, había conseguido su primer trabajo en España en Dinametal, empresa con sede en el Camino del Melón. »Tenía una gran relación con él porque además estaba muy agradecido porque le ayudamos a obtener la tarjeta de residencia gracias a este trabajo. Tenía experiencia y era muy espabilado«, abunda Terán. Danny deja esposa y familia en Gijón y muchos amigos, puesto que como indica el encargado de Dinametal »vivía muy cerquita de la empresa, en La Calzada y era muy muy querido. Él y su mujer siempre estaban sonriendo«, comenta, con las palabras resquebrajadas porque »aún no me creo lo que ha pasado. No lo entiendo«, concluye.

La empresa en la que se produjo el accidente mortal había subcontratado a Hermanos Amado, S.L., una empresa gijonesa especializada en construcción y montajes de estructura para llevar a cabo labores de arreglo y mantenimiento en el techo de su nave. Por su parte, Hermanos Amado, subcontrató a la también empresa gijonesa Talleres Metálicos Dinametal, especializada en montaje de estructuras metálicas y en montaje de tuberías. Precisamente, un trabajador de Hermanos Amado, y Danny, de Dinametal, se encontraban en la mañana del miércoles reparando y colocando unos tubos en el tejado de la nave del polígono de Bankunión, en Tremañes. Presuntamente, el trágico accidente tuvo lugar cuando el joven se soltó de la 'línea de vida' para coger unas herramientas pesadas que se encontraban en la furgoneta, mientras el encargado se encontraba en el tejado. Tras recoger el material que había ido a buscar, la víctima se dirigió de nuevo al tejado donde había estado trabajando y a la 'línea de vida', pero supuestamente accedió por otra escalera diferente. Según apuntan fuentes de la empresa, fue entonces cuando pisó un lucernario y este se vino abajo, cayendo el joven hacia el interior de la nave.

En menos de quince minutos llegaron al lugar de los hechos varios efectivos sanitarios y policiales, que tan solo pudieron confirmar la muerte del trabajador, natural de Ecuador. La Policía Científica se acercó hasta la zona para recabar pruebas para la investigación, y esclarecer los detalles de este accidente mortal. En estos momentos, se ultiman las diligencias en las que se están analizando las declaraciones del compañero de la víctima. También se están visualizando, al detalle, las cámaras de seguridad de la nave en la que ocurrió el accidente para esclarecer los hechos. Familia y amigos se encuentran a la espera para poder realizar el velatorio y despedir a este joven trabajador tras el trágico accidente.

Este accidente laboral sega de nuevo una vida en Asturias. En lo que va de año, seis personas han perdido la vida en Asturias por actividades mortales en el trabajo. El más grave, el accidente en la Mina de Cerrero, que ha consternado a sindicatos y representantes políticos. Ayer eran numerosas las muestras de condolencias, entre ellas la de la alcaldesa de Gijón y la presidenta de la Fade. Además, los grupos municipales del PSOE, IU y Podemos, en Gijón, han transmitido su dolor y se han unido a la solicitud de los sindicatos de UGT y CCOO, «para que se realice una exhaustiva investigación de los hechos».

Desde UGT, y en señal de duelo, han convocado una concentración, este viernes, 9 de mayo, a las 12 horas, en la intersección de las calles Santa Teresa y avenida de Galicia, en Oviedo. Comisiones confirmó que se unirá a la misma.