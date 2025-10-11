«El deseo mueve el mundo: desde el sexual, político, de poder, de ambición o de vivir» Antonia Forteza impartió, ayer una ponencia dentro del VIII Congreso SEGPA 'Abriendo horizontes en la clínica', titulada 'De pellizcos'

Jana Suárez Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 22:49

El deseo de Antígona se describe como un deseo puro y absoluto que la lleva a desafiar la ley del tirano Creonte para dar sepultura a su hermano Polinices. A pesar de la condena a muerte, ella elige cumplir con las leyes no escritas de los dioses, enfrentándose al extremo de su destino y a una muerte sacrificial, «que es interpretada por el psicoanálisis como una manifestación del deseo de muerte, una culminación pura y sin concesiones de su voluntad», explica Antonia Forteza. Porque a juicio de esta psicóloga «el deseo mueve el mundo: desde el sexual, político de poder, de ambición o de vivir», subraya.

Forteza impartió, ayer una ponencia dentro del VIII Congreso SEGPA 'Abriendo horizontes en la clínica', titulada 'De pellizcos'. «La paciente en cuestión tiene sueños en los que sufre una violación pero jamás ha padecido tal situación. Tras mucho análisis comprendimos que era causado por la menopausia, una época para las mujeres en la que su capacidad reproductora se aminora así como su deseo. Todo esto se logra gracias a la escucha, fundamental para lograr un diagnóstico acertado»

«Nadie desea ser castrado»

La castración en el psicoanálisis se refiere a poner límites. «Es algo que le cuesta mucho a las personas. Nadie desea ser castrado. Pero muchas veces nos cuesta más poner límites a nosotros que nos los pongan y ese viene impuesto desde nuestra infancia y cómo nos han criado», relata Forteza.

Temas

Psicología

Gijón

Asturias