«La hospitalización domiciliaria salva vidas de muchos jóvenes»

Jana Suárez Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 22:55

El XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (Segpa), que se celebra, en el Casino de Asturias, hasta este domingo centró ayer su debate «en la hiperconexión digital en la que vivimos actualmente pero sin embargo, aumentan los picos de soledad y la depresión por lo que son necesarios nuevas estrategias de atención», destacó la psiquiatra Pilar Valladares que moderó una mesa rndonda tras un taller en el que un paciente relató sus experiencias psicóticas. «Está muy estigmatizada la hospitalización domiciliaria en jóvenes pero muchas veces es la única solución y puede salvar muchas vidas», aseveró Valladeras.

En el simposium que lleva como título 'Abriendo horizontes en la clínica: repensar lo establecido', la psicóloga Rosa Jaitin apostó por «la mayor implicación de las familias a través del trabajo grupal para apoyar a los niños. No hay que suplir las carencias afectivas con pantallas. Muchos traumas se transmiten de generación en generación y hay que buscar como erradicar eso», culminó.

