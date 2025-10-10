El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Imagen de la mesa de trabajo 'Nuevas demandas y síntomas contemporáneos' coordinada por Pilar Valladares. Paloma Ucha.

«La hospitalización domiciliaria salva vidas de muchos jóvenes»

XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (Segpa)

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:55

Comenta

El XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (Segpa), que se celebra, en el Casino de Asturias, hasta este domingo centró ayer su debate «en la hiperconexión digital en la que vivimos actualmente pero sin embargo, aumentan los picos de soledad y la depresión por lo que son necesarios nuevas estrategias de atención», destacó la psiquiatra Pilar Valladares que moderó una mesa rndonda tras un taller en el que un paciente relató sus experiencias psicóticas. «Está muy estigmatizada la hospitalización domiciliaria en jóvenes pero muchas veces es la única solución y puede salvar muchas vidas», aseveró Valladeras.

En el simposium que lleva como título 'Abriendo horizontes en la clínica: repensar lo establecido', la psicóloga Rosa Jaitin apostó por «la mayor implicación de las familias a través del trabajo grupal para apoyar a los niños. No hay que suplir las carencias afectivas con pantallas. Muchos traumas se transmiten de generación en generación y hay que buscar como erradicar eso», culminó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  4. 4 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  5. 5 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego
  10. 10 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La hospitalización domiciliaria salva vidas de muchos jóvenes»

«La hospitalización domiciliaria salva vidas de muchos jóvenes»