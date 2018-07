Dimite la edil crítica de Xixón Sí Puede por la postura de su grupo sobre la moción de censura La dimisionaria edil de Xixón Sí Puede Verónica Rodríguez. / JORGE PETEIRO Verónica Rodríguez afirma que «las continuas desavenencias» con los otros cinco concejales hacen «insostenible» su continuidad MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 18 julio 2018, 01:09

El fracaso de la última tentativa de moción de censura de la izquierda para gobernar la ciudad nueve meses tuvo ayer su epílogo con la dimisión de la edil crítica de Xixón Sí Puede, Verónica Rodríguez.

La renuncia se produce, según Rodríguez, por «las continuas y profundas desavenencias» con los otros cinco concejales de su grupo municipal que hacen «insostenible» su continuidad. Unas desavenencias que llegaron a un punto de no retorno en la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos Xixón del pasado lunes. Allí el sector mayoritario de la formación morada liderado por Mario Suárez del Fueyo, frente a los seis votos de los críticos, decidió dar por zanjadas las negociaciones con PSOE e IU para desalojar a Foro en los meses que quedan hasta las próximas elecciones municipales.

Rodríguez y sus afines en el Consejo Ciudadano se quedaron solos en la defensa de una propuesta para sacar a la moción de censura del coma inducido en que lleva desde la última reunión a tres bandas del pasado 4 de julio. Los críticos plantearon consultar de nuevo a los inscritos de Podemos en Gijón sobre la posibilidad de formar un gobierno de emergencia para nueve meses, entregando la Alcaldía a un candidato del PSOE distinto a José María Pérez, para evitar que la imposibilidad de formar un gobierno tripartito en Gijón pase factura en las urnas en mayo de 2019 a los partidos de la izquierda.

El sector del reelegido secretario general dio carpetazo al asunto esgrimiendo el resultado de la concurrida asamblea del pasado 3 de julio en el Colegio Jovellanos, que dejó claro que solo se apoyaría un cambio de gobierno de la izquierda pilotado por alguien del espacio político de confluencia de Unidas Podemos (alguien, por tanto, de la suma de concejales de IU y Xixón Sí Puede). El bloque oficial de la dirección de Podemos aboga ahora por hacer valer ante la ciudadanía los logros obtenidos durante el mandato como la implantación de la renta social y centrarse en intentar ganar la Alcaldía en los próximos comicios municipales.

Verónica Rodríguez arremete en un comunicado contra los dos argumentos centrales esgrimidos por Mario Suárez del Fueyo en la fallida reunión del pasado 4 de julio para rechazar la candidatura de José María Pérez, el portavoz del PSOE, como cabeza de la moción y candidato a la Alcaldía: la exclusividad de Xixón Sí Puede e IU a la hora de conformar un «gobierno del cambio» y la imposibilidad de sustraerse al mandato de una asamblea -la celebrada el día previo- que Rodríguez considera «ilegítima».

Para ella, la moción «a estas alturas de la legislatura no puede ni debe entenderse como un gobierno de cambio», sino como un mero «gobierno de emergencia para sacar a la ciudad de su parálisis y garantizar una serie de medidas urgentes» de cara al gobierno que salga de las elecciones municipales de 2019.

Respecto a la asamblea de Podemos del 3 de julio en que una amplia mayoría apoyó la moción solo si la encabezaba un candidato de l espectro de Unidas Podemos -que solo podía ser Aurelio Martín ante la negativa de Mario Suárez- aduce que esa propuesta ya estaba «descartada» de antemano por el rechazo de Izquierda Unida «y tanto el secretario general como la comisión negociadora lo sabían, pues habían mantenido una reunión el día anterior con IU de cuyo contenido no informaron previamente a la asamblea». Además, asegura que «la votación se produjo sin garantías democráticas ya que no se comprobó que todos los presentes fueran inscritos e inscritas de Podemos, y sabemos que no todos lo eran». «Si como señaló el secretario general era una votación consultiva, ésta no puede convertirse en un mandato imperativo en las negociaciones», agrega.

El entierro definitivo de la moción de censura supone para la ya exedil de Xixón Sí Puede dejar manos libres al equipo de gobierno de Foro para aplicar el plan económico-financiero (PEC) elaborado tras la superación del techo de gasto en la ejecución presupuestaria de 2017. Un paquete de medidas de ajuste del gasto para 2018 y 2019 que la oposición de izquierdas considera antisociales y cuyo bloqueo era la prioridad programática, de haber prosperado la moción.

La edil dimisionaria llevaba chocando públicamente con los otros cinco concejales de su grupo municipal desde el pasado mes de marzo, cuando decidió romper la disciplina de voto ausentándose de un Pleno para no ser cómplice de que salieran adelante modificaciones del presupuesto prorrogado de 2017 propuestas por el equipo de gobierno de Foro. En coherencia con esa postura ahora ha decidido entregar su acta de edil de Xixón Sí Puede justo un día antes de la sesión plenaria de en que se votará hoy el plan económico-financiero para lo que resta de mandato y en el que seguro rechazo de todos los grupos de la izquierda será solo testimonial, porque no impedirá que el gobierno de Moriyón lo lleve a efecto.

Rodríguez sostiene que «llegar a 2019 con la propuesta del plan financiero de Foro es comprometer los avances sociales para los próximos años y encorsetar las políticas económicas para los próximos años».

Verónica Rodríguez encabezó también la candidatura alternativa a Mario Suárez del Fueyo en las primarias de Podemos Xixón celebradas el pasado mes de junio y perdió el envite. Obtuvo un respaldo del 45,23% de los inscritos que votaron en el proceso interno frente al 54,77% de sufragios del reelegido secretario general.

Salida «coherente y lógica»

Por su parte, el portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, calificó ayer de «lógica y coherente» la dimisión de una persona que llevaba sin participar de la actividad diaria del grupo municipal desde marzo. Remarcó que dentro del grupo «siempre se han respetado las actitudes y actuaciones de cada persona, independientemente de las diferencias que pudiera haber con ella» sin recurrir a medidas disciplinarias. Recordó además el resultado de las primarias de junio en que fue reelegido. «Hubo quienes aceptamos el resultado de ese proceso de primarias y nos mantenemos en esa aceptación, así como de las decisiones asamblearias de Podemos», remarcando que «en las asambleas siempre se consulta a las bases».

Sobre la postura sobre la moción destacó que «hay una decisión política de Podemos Xixón en una asamblea de 120 personas en la que nadie, ni la concejala que ahora dimite, defendió una propuesta distinta a la que se votó mayoritariamente de afrontar una moción de censura encabezada por el espacio de confluencia que en Gijón forman IU y Xixón Sí Puede. Suárez también acusó a Rodríguez de vulnerar el código ético de Podemos al «filtrar» debates internos a espaldas de la portavoz oficial del Consejo Ciudadano, Yolanda Huergo.

Los siguientes nombres que fueron en la lista electoral de 2015 de Xixón Sí Puede, que son la primera opción para cubrir la baja de Rodríguez, son el fotoperiodista Álex Zapico y la trabajadora social Sara Odriosolo. A ambos se les consultará su disponibilidad para ser ediles.