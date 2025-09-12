Dos propuestas optan a la redacción del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes

Estado en el que quedaron las obras de ampliación del Hhospital de Cabueñes tras la paralización de los trabajos en enero.

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:41

Tras la suspensión unilateral, por parte de la Consejería de Salud, de las obras de la primera fase del proyecto de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes tocaba replantear el proyecto: elaborar uno nuevo y sacar a licitación los trabajos de construcción para que las obras puedan reactivarse. El primer paso se dio hace unas semanas, sacando a concurso la contratación de la 'redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de la finalización de las obras de ampliación'.

Ya se sabe que hay dos aspirantes a hacerse con el encargo. Uno es el estudio de arquitectura sevillano Planho Consultores. El otro son en realidad dos estudios de arquitectura que se presentaron al concurso en UTE. Se trata del asturiano Estudio Norniella y de Pinearq, de Barcelona. Sus dos propuestas han sido admitidas. El próximo viernes se abrirán los sobres con sus respectivas ofertas económicas

Dos millones de euros

El contrato salió a licitación por casi dos millones de euros (1.988.412 euros, IVA incluido). Y da ocho meses para que esté concluido el encargo; plazo de ejecución que estima debería iniciarse a principios de diciembre. De esta forma, el nuevo proyecto básico para la ampliación del hospital deberían estar listo en agosto de 2026. Después, aún habría que licitar los trabajos de construcción y adjudicarlos, antes de volver a ver actividad en el nuevo bloque que se levanta en Cabueñes. En los últimos meses, la Consejería de Salud siempre ha manifestado que la intención es que esos trabajos se retomen precisamente antes de finalizar 2026.

Barbón afirma que, con el replanteo, el proyecto «va a ir a mayores» y Gijón tendrá un hospital «todavía mejor que el proyectado»

Dos años después de asistir a la colocación de la primera piedra de las obras, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió recordó ayer que la rescisión del contrato con la UTE FCC-Los Álamos, que inició las obras, era la única solución. «Lo contrario», dijo, hubiera supuesto incurrir en «una prevaricación de libro». Durante su visita al consultorio de Nuevo Roces también aseguró desconocer si la UTE va a llevar la rescisión del contrato a los tribunales. Llegado el caso, continuó, considera que la actuación del Principado está más que avalada por el dictamen del Consejo Consultivo que, de una forma «clarísima», dio la razón al Gobierno regional en este asunto.

El retraso en la ejecución del proyecto «es molesto», admitió, pero insistió en varias ocasiones en que, con el replanteo del proyecto de ampliación, éste «va a ir a mayores» y que «Gijón va a tener un hospital todavía mejor del que estaba proyectado, porque estos meses se están utilizando para definir mejor los espacios«.

