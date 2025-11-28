«Es muy emotivo. Sales a la calle, la gente grita '3, 2, 1...' y se ilumina todo»

María (2 años), Jairo, la abuela Marta, Mateo (7 años), Marta y el abuelo Toño, posan delante de la 'estrellona' y los Reyes Magos, en el Náutico.

María Agra Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

«¡La estrellaaaaaaaa!», gritaba un pequeño de unos cinco años al llegar al Náutico. Hacía apenas 15 minutos que acababan de encenderse las luces de Navidad y, tras el pistoletazo de salida en la plaza Mayor de Gijón, toda la marabunta se dirigió a ver el gran reclamo de este año: la 'estrellona' a la que se han unido tres Reyes Magos de ocho metros de altura.

Muchos se entretenían inmortalizando los novedosos arcos que iluminan el Muro, creando una estela amarilla que abraza la playa, y otros no podían esperar a tener su foto bajo la 'estrellona'. Como el pequeño Jairo, de 7 años, y su hermana María, de 2. Es, de lejos, su parte favorita. Y también la de sus padres y abuelos, que disfrutan viendo la emoción de los pequeños. «Es muy emotivo. Sale todo al mundo a la calle, la gente grita '3, 2, 1...' y de repente se ilumina todo», valoró su abuela Marta. «A mí lo que me llama mucho la atención es la cantidad de gente que sale a ver las luces», señaló el abuelo Toño. Al mismo lugar iban Gracia y Guillermo, con sus hijos Hugo, de 8 años, y Yago, de 6. Entre los pequeños, «los Reyes gigantes» son, literalmente, los reyes de la Navidad.

Chity y Conchi, madre e hija, se sacan un 'selfie' con el lazo del Parchís. Gracia y Guillermo, con sus hijos Yago y Hugo, en Begoña. E. C. Paula García y Ágatha Vargas, junto al barco rojo del Puerto Deportivo. E. C. 1 /

Unos metros más allá, en el Parchís, también se habían arremolinado numerosas familias que asistieron allí al encendido. Entre ellas estaban Conchi y Chity, madre e hija que no pudieron resistirse a grabar un recuerdo delante del gran lazo rojo que decora el Antiguo Instituto. Para ellas, lo mejor son «la 'estrellona y la plaza Mayor», porque «el resto es muy colorido y no parece que estemos en Navidad», apuntó Conchi.

Para las amigas Paula García y Ágatha Vargas, la plaza Mayor «es la parte más variada», pero la 'estrellona' se ha colado directamente en la primera posición. «Este año, sí», aseguraron.