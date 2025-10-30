El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La vicealcaldesa Ángela Pumariega, durante la inauguración de la jornada en el edificio Impulsa. Jesús M. Pardo

El emprendimiento gijonés busca teñirse de azul con el ejemplo de Cádiz en el foco

«Las ciudades portuarias estamos llamadas a liderar soluciones en logística verde, economía circular y protección del litoral», apunta Pumariega

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:14

Comenta

 «La economía azul, además de una oportunidad de futuro, es ya una realidad estratégica para España y para Asturias», afirmó ayer la vicealcaldesa de ... Gijón Ángela Pumariega durante la inauguración del proyecto 'Acelerazul: Navegando hacia el emprendimiento', realizado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) y financiado por el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  9. 9

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El emprendimiento gijonés busca teñirse de azul con el ejemplo de Cádiz en el foco

El emprendimiento gijonés busca teñirse de azul con el ejemplo de Cádiz en el foco