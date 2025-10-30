El emprendimiento gijonés busca teñirse de azul con el ejemplo de Cádiz en el foco

«La economía azul, además de una oportunidad de futuro, es ya una realidad estratégica para España y para Asturias», afirmó ayer la vicealcaldesa de ... Gijón Ángela Pumariega durante la inauguración del proyecto 'Acelerazul: Navegando hacia el emprendimiento', realizado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) y financiado por el Ayuntamiento.

Pumariega destacó el peso que ya tiene este sector en la economía local, con más de mil millones de euros de facturación anuales y cerca del 16% del empleo, y miró con optimismo a un futuro marcado por la puesta en marcha de Naval Azul. «Gijón tiene unas ventajas competitivas que no podemos desaprovechar, con un puerto de referencia, una costa y un ecosistema privilegiado, un tejido empresarial con capacidad de innovación y de transformación y un capital humano ligado a la formación técnica y a la innovación», enumeró.

Pumariega también destacó cómo la economía azul forma parte de la agenda estratégica de la Unión Europea, «donde la mitad de la población vive a menos de 50 kilómetros del mar». «En este contexto, las ciudades portuarias estamos llamadas a liderar soluciones tanto en logística verde, energías marinas, digitalización marítima, biotecnología, economía circular y protección del litoral», argumentól. «Por eso nace 'Acelerazul', para poder conectar todo este potencial y crear sinergias en torno al emprendimiento, a la innovación y a todas las oportunidades reales que existen dentro de este mercado», añadió.

El ejemplo de Cádiz, ciudad pionera en España en el desarrollo de este sector, marcó la presentación de este proyecto de Asata, con la explicación de cómo funciona Incubazul, una incubadora de empresas de alta tecnología especializadas en economía azul surgida hace cinco años en el seno de la Zona Franca de Cádiz. Su coordinador, José Manuel Fedriani, fue el encargado de desgranar esta iniciativa por la que ya han pasado 115 proyectos innovadores, «con un nivel de supervivencia del 71%, unas buenas cifras, ya que la media de la Unión Europea de supervivencia de este tipo de incubadoras está por debajo del 50%».

Fedriani resumió cómo Incubazul selecciona proyectos innovadores vinculados a la economía azul «en un proceso de aceleración para que lo que les podía llevar de tres a cinco años sea una realidad en un año». Además de los espacios físicos para instalarse, la formación y mentorización, los programas de 'networking' y la ayuda en encontrar financiación, así como la difusión de las iniciativas y el apoyo institucional forman parte de los beneficios de acceder a Incubazul.

Previamente, el director comercial de la cooperativa de transportes Casintra, Sabino Suárez, repasó cómo está afrontando los retos de la descarbonización y la sostenibilidad uno de los principales operadores logíticos de España, con base en El Musel. «Estamos mejorando la digitalización y la tecnología de nuestra gestión operativa con energías renovables y en nuestros centros logísticos hay paneles solares para nutrir de energía las instalaciones, donde toda la maquinaría es 100% sostenible», detalló. Reconoció que en su sector la principal dificultad es la dependencia de los combustibles fósiles para los camiones, «pero estamos evolucionando hacia el uso de HVO (biocombustible)».