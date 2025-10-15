Gijón, epicentro del debate sobre la economía azul

Ángel M. González, director de EL COMERCIO; Javier Fernández Rodríguez, director general de Estrategia Digital; Micaela Martelli, directora de Soluciones Sectoriales y Energía de Telefónica del Principado; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; Patricia García Zapico, directora general de Innovación y Promoción de Gijón, Jesús Martínez Salvador, concejal gijonés de Urbanismo; Paula Beirán, directora de Telefónica Asturias; y Rafael González-Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón.

Gijón se convirtió esta mañana en epicentro del debate sobre la economía azul en el marco de una jornada del foro 'Next Spain' de Vocento. Ponencias y mesas redondas dieron voz en el Acuario Bioparc a algunos referentes locales de un sector clave para la ciudad vinculado a la innovación y al desarrollo sostenible cuyas empresas ya facturan más de 1.000 millones de euros y agrupan 15.728 empleos (el 15,6% de los puestos de trabajo gijoneses). Gijón aspira además a ser de nuevo paradigma de cambio social y productivo en toda España con el proyecto denominado Naval Azul que impulsa el Ayuntamiento, con el mar como eje, en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón.

El director de EL COMERCIO, Ángel M. González, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes en este encuentro organizado por el diario de la mano de Vocento, junto a Telefónica y la colaboración del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias. «La economía azul forma parte de nuestra idiosincrasia, un activo que ya tenemos pero que necesitamos desarrollar mucho más, en todos los campos posibles, en el industrial, energético, turístico, tecnológico, en el formativo, en los servicio...», remarcó.

En su intervención la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, destacó la capacidad transformadora que tiene el proyecto de Naval Azul para el Gijón del futuro. Afirmó que «representa la nueva etapa industrial de Gijón» y dio por hecho que «situará a la ciudad como una referencia en desarrollo urbanístico, innovación industrial y sostenibilidad». La regidora gijonesa destacó que la apuesta municipal por desarrollar un polo económico e innovador de economía azul en los terrenos de los antiguos astilleros «demuestra que la reconversión industrial no tiene por qué ser sinónimo de pérdida, sino de futuro». «El presente se construye desde lugares como este, donde la historia industrial se transforma en motor de esperanza, en motor de empleo y de sostenibilidad», añadió la alcaldesa durante su intervención.

El otro ponente de la jornada, el director del Centro Oceanográfico de Gijón, Rafael González-Quirós, puso de relieve que «el cambio climático y la subida del nivel del mar condicionarán la economía azul en los próximos años». También explicó que en los últimos 25 años ha duplicado su peso en la economía global hasta representar el 4% de la misma, aunque alertó de que su importancia puede decrecer si no se produce una transición energética. El investigador también reclamó aligerar la burocracia para los proyectos de economía azul como los que tiene entre manos Gijón y hacer inversiones en investigación marina sin esperar resultados a corto plazo.

Cerró la jornada el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, quien defendió que «la economía azul no se construye con discursos, sino con alianzas reales» y tendió la mano de la administración asturiana para catalizar esa cooperación «uniendo esfuerzos públicos y privados locales y europeos, para que cada proyecto sume y multiplique». Aseguró que «el mar es parte intrínseca de la cultura asturiana y vuelve a ser protagonista como palanca de futuro». El consejero también parafraseó a Jovellanos: «El amor a la patria no consiste en mejorar lo viejo, sino en mejorar lo heredado·. En ese sentido, abogó por «constuir juntos una economía azul que no solo genere riqueza y transforme el territorio, sino que lo preserve».