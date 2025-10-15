El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Participantes en los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, este lunes, durante la jornada de clausura en la Escuela de Comercio de Gijón. Jesús Manuel Pardo
Encuentros de Juventud de KBUÑS 2025

«Es necesario reforzar la alfabetización digital ante la desinformación»

Los Encuentros de Juventud de Cabueñes finalizan con «éxito de participación» y remitirán las conclusiones al Ministerio de Juventud

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:24

Comenta

No existe la receta perfecta para luchar contra la desinformación, pero sí tres ingredientes que pueden ayudar a combatirla, como son la alfabetización digital, la ... educación mediática y el pensamiento crítico son tres herramientas clave.

