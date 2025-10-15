«Es necesario reforzar la alfabetización digital ante la desinformación»

No existe la receta perfecta para luchar contra la desinformación, pero sí tres ingredientes que pueden ayudar a combatirla, como son la alfabetización digital, la ... educación mediática y el pensamiento crítico son tres herramientas clave.

Así lo establecieron los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, un foro de debate para jóvenes, técnicos de juventud y responsables políticos que clausuró su 43 edición en Gijón este lunes con «éxito de participatición» y muchos deberes sobre la mesa. Los más esenciales, «reforzar la alfabetización y el pensamiento crítico como pilares contra la desinformación y los discursos de odio», destacó el concejal de Juventud, Jorge González-Palacios, quien indicó que trasladarán las conclusiones al Ministerio de Juventud.

Durante el Foro de Profesionales de Juventud, los expertos señalaron la necesidad de conectar realmente con los jóvenes y para ello «hay que ser proactivos, usar su lenguaje y estar presentes en sus espacios». Los laboratorios y talleres ofrecieron experiencias prácticas para identificar bulos y promover el uso responsable de las redes y se destacó el podcast como herramienta de empoderamiento.