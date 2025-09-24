Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto La madre, una conocida comerciante, de 53, continúa ingresada en Madrid

Al final, no pudo ser. El joven gijonés de 16 años que llevaba hospitalizado en Madrid desde el pasado 28 de agosto tras sufrir un grave accidente de tráfico con su familia cuando circulaban por la provincia de Guadalajara, falleció el lunes, consumándose el fatal desenlace, mientras su madre, una conocida comerciante de 53 años, continúa grave, en el mismo centro hospitalario, aunque al parecer ya no se teme por su vida.

El accidente de tráfico ocurrió en la noche del jueves 28 de agosto en la Autovía del Nordeste (A-2), a la altura de Guadalajara. En el coche viajaban el matrimonio gijonés y sus dos hijos cuando el coche impactó contra un camión. Según fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar en el kilómetro 107, a la altura del término municipal de Mirabueno, en sentido Zaragoza sobre las 22 horas.

Como consecuencia del impacto la mujer, de 53 años, que regenta una tienda de moda en la calle Tomás Zarracina, y su hijo de 16 años sufrieron traumatismos craneoencefálicos de extrema gravedad. El menor fue trasladado en un helicóptero sanitario hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la mujer en una unidad móvil al mismo centro. Entretanto, el marido y la hija padecieron heridas leves.

El pronóstico del hijo fue el de mayor gravedad desde el primer momento y el lunes 22 de septiembre, 26 días después del fatal accidente, perdía la vida el joven gijonés, mientras la madre continúa aún ingresada en estado grave, aunque al parecer estable, en el hospital madrileño. Se consumaban así los peores presagios para esta familia gijonesa que reside en el Alto del Infanzón.