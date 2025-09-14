El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vestidos de sardineres, niños y adultos aplauden ante el busto de Fleming. Paloma Ucha.

El barrio de Cimavilla, en Gijón, lleva la fiesta hasta Fleming

El barrio alto cerró sus festejos con la tradicional ofrenda floral al busto. El Coto y Moreda se despidieron con sendas comidas multitudinarias

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:44

Cimavilla, Moreda y El Coto pusieron fin a sus festejos este domingo. El barrio alto de Gijón los cerró con su tradicional ofrenda ... floral a Fleming, colofón de los once días de celebraciones de Nuestra Señora de la Soledad y Los Remedios. Aunque a más de uno de los participantes se les alargó la noche del sábado, a la hora estipulada todos estaban ya situados en la Cuesta del Cholo para dar inicio al recorrido. Pero eso no bastó. Porque, como también suele ser ya tradición, el desfile no pudo comenzar en el horario establecido mientras se esperaba a la Policía Local para dirigirlo.

