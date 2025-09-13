Paellada, títeres y cabezudos en las fiestas de los barrios de Gijón Cimavilla celebra este domingo la ofrenda floral a Fleming mientras El Coto y Moreda despedirán las fiestas con comidas multitudinarias

El Coto, Moreda y Cimavilla despiden este domingo sus fiestas. En el caso del barrio alto de Gijón, lo hacen después de ni más ni menos que once días de música, juegos, talleres y desfiles.

Cimavilla concluirá sus festejos en honor a la Virgen de los Remedios y la Soledad con la tradicional ofrenda floral a Fleming, descubridor de la penicilina, en el parque de Isabel la Católica, donde se le erigió la primera escultura mundial con presencia de su viuda.

En El Coto celebran el «gran éxito» cosechado de su primera paellada, a la que acudieron 200 personas. Para la comida vecinal que este domingo celebran esperan «a 700 personas», anuncia el presidente vecinal, Christian Guisado.

En Moreda, fueron los niños los que más disfrutaron este sábado de las fiestas, ya que tuvieron todo tipo de actividades pensadas para ellos: gincana, pintacaras, títeres y chocolatada. El barrio pondrá el broche final a sus fiestas con una comida en el parque para afianzar la convivencia vecinal.