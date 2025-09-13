El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En Moreda, los títeres de Balaidera conquistaron al público infantil. Arnaldo García.

Paellada, títeres y cabezudos en las fiestas de los barrios de Gijón

Cimavilla celebra este domingo la ofrenda floral a Fleming mientras El Coto y Moreda despedirán las fiestas con comidas multitudinarias

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:25

El Coto, Moreda y Cimavilla despiden este domingo sus fiestas. En el caso del barrio alto de Gijón, lo hacen después de ni más ni menos que once días de música, juegos, talleres y desfiles.

Cimavilla concluirá sus festejos en honor a la Virgen de los Remedios y la Soledad con la tradicional ofrenda floral a Fleming, descubridor de la penicilina, en el parque de Isabel la Católica, donde se le erigió la primera escultura mundial con presencia de su viuda.

Imagen de Galeria
El Coto. El barrio celebró su gran paellada por primera vez Arnaldo García.
Imagen de Galeria
Cimavilla. Desfile de Cabezudos e introcharangueros E. C.

1 /

En El Coto celebran el «gran éxito» cosechado de su primera paellada, a la que acudieron 200 personas. Para la comida vecinal que este domingo celebran esperan «a 700 personas», anuncia el presidente vecinal, Christian Guisado.

En Moreda, fueron los niños los que más disfrutaron este sábado de las fiestas, ya que tuvieron todo tipo de actividades pensadas para ellos: gincana, pintacaras, títeres y chocolatada. El barrio pondrá el broche final a sus fiestas con una comida en el parque para afianzar la convivencia vecinal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  5. 5

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  6. 6 Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  9. 9

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paellada, títeres y cabezudos en las fiestas de los barrios de Gijón

Paellada, títeres y cabezudos en las fiestas de los barrios de Gijón