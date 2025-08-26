Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»

Era la una y media de la madrugada, el punto álgido de las fiestas de Contrueces, en Gijón, cuando un incidente cortó de ... golpe las ganas de pasarlo bien. El prau donde se estaba celebrando la folixa, cuya comisión había tenido que cobrar un euro de entrada para poder sufragar todas las exigencias que requiere una fiesta de prau de las de toda la vida, estaba a rebosar. Sin embargo, un botellazo que salió del público y fue a parar a la cara de uno de los cantantes de la orquesta cambió el ritmo. Era la orquesta Tekila, una de las favoritas para poner ritmo al verano asturiano, la que estaba animando la última noche de verbena en Contrueces. Y también la que dijo 'basta' tras el incidente. «Algo así no se puede consentir», apuntó Marga, una de las cantantes del grupo, quien luego animó al responsable del botellazo a dar la cara. Su acción había dejado a uno de los integrantes de Tekila con buena parte del rostro hinchado y con una bolsa de hielo en la mano en lugar del micrófono.

«Hay que saber comportarse. Por culpa de un gracioso no vamos a seguir tocando», advirtió Marga, quien subrayó que un acto así «no se puede consentir» porque «nosotros estamos trabajando» y «nos quedan muchísimos días de gira por delante».

El respeto, lamentaron el resto de miembros de Tekila, «hay que tenérselo a todo el mundo». Se refería tanto a los que están en el escenario como a «la comisión que lleva trabajando 365 días para sacar adelante esta fiesta. Una labor que es muy jodida de hacer porque cada vez les exigen más».

Decían en Tekila mientras animaban «al valiente o la valiente responsable del lanzar una botella al escenario a dar la cara» que era «tan fácil como ponerse en la piel de otro». El culpable no lo hizo. Y eso que los miembros de seguridad de la fiesta lo estaban buscando con vehemencia. Pero no apareció, así que Tekila tomó la decisión de bajar el telón cuando faltaba algo más de media hora para acabar su show, que este verano lleva por título 'Next Level'.

La presidenta de la comisión de fiestas de Contrueces subió antes al escenario para pedirles disculpas tanto al grupo como al resto del público asistente, así como llamar al responsable a dar la cara. «No se puede permitir que pase algo así, con lo que nos cuesta sacar la fiesta adelante. Y el último día...», lamentó. Calificó lo que había pasado como «una vergüenza» y pidió a los presentes «respeto» para todos los que están trabajando. «¿Qué ganasteis? No os carguéis las fiestas de prau, esta de vuestra mano».

El punto y seguido lo puso el dj Dani Vieites, que trató de volver a animar la fiesta, que se paró algo más de 20 minutos tratando de buscar a un culpable que no apareció.