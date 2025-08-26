El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de la orquesta Tekila, en el escenario, tras detener su actuación en las fiestas de Contrueces de Gijón por un botellazo que golpeó a uno de los cantantes. J. M. P.

Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»

El incidente se produjo en el segundo pase de la orquesta Tekila

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 06:17

Era la una y media de la madrugada, el punto álgido de las fiestas de Contrueces, en Gijón, cuando un incidente cortó de ... golpe las ganas de pasarlo bien. El prau donde se estaba celebrando la folixa, cuya comisión había tenido que cobrar un euro de entrada para poder sufragar todas las exigencias que requiere una fiesta de prau de las de toda la vida, estaba a rebosar. Sin embargo, un botellazo que salió del público y fue a parar a la cara de uno de los cantantes de la orquesta cambió el ritmo. Era la orquesta Tekila, una de las favoritas para poner ritmo al verano asturiano, la que estaba animando la última noche de verbena en Contrueces. Y también la que dijo 'basta' tras el incidente. «Algo así no se puede consentir», apuntó Marga, una de las cantantes del grupo, quien luego animó al responsable del botellazo a dar la cara. Su acción había dejado a uno de los integrantes de Tekila con buena parte del rostro hinchado y con una bolsa de hielo en la mano en lugar del micrófono.

