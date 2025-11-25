El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ambiente en las fiestas de Fano el pasado mes de agosto. Arnaldo García

Las fiestas de prao de Gijón reclaman un interlocutor municipal y más facilidades para los permisos

La plataforma que agrupa 17 romerías del concejo se reunirá con el gobierno local para tratar los principales problemas ligados a su celebración

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

Contar con un interlocutor directo en el Ayuntamiento de Gijón que permita agilizar y facilitar la obtención de licencias y permisos, recibir con una ... antelación suficiente la información sobre nuevas normas o directrices a las que tengan que atenerse en la organización de sus actividades, garantizar el respeto a las tradiciones propias de cada parroquia y a sus respectivos días festivos característicos y establecer plazos máximos claros tanto para la presentación de documentos como para la concesión de la licencia municipal. Son las cuatro peticiones que las 17 fiestas de prao agrupadas en la plataforma 'Vive lo que sentimos' han puesto sobre la mesa del Ayuntamiento y a las que esperan que la concejalía responsable de Festejos dé respuesta en un encuentro programado para este miércoles y en el que también participará la federación rural Les Caseríes.

