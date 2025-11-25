Las fiestas de prao de Gijón reclaman un interlocutor municipal y más facilidades para los permisos

Contar con un interlocutor directo en el Ayuntamiento de Gijón que permita agilizar y facilitar la obtención de licencias y permisos, recibir con una ... antelación suficiente la información sobre nuevas normas o directrices a las que tengan que atenerse en la organización de sus actividades, garantizar el respeto a las tradiciones propias de cada parroquia y a sus respectivos días festivos característicos y establecer plazos máximos claros tanto para la presentación de documentos como para la concesión de la licencia municipal. Son las cuatro peticiones que las 17 fiestas de prao agrupadas en la plataforma 'Vive lo que sentimos' han puesto sobre la mesa del Ayuntamiento y a las que esperan que la concejalía responsable de Festejos dé respuesta en un encuentro programado para este miércoles y en el que también participará la federación rural Les Caseríes.

La plataforma, pendiente de su constitución formal como federación de fiestas, surgió este verano para buscar de manera conjunta soluciones a problemas comunes que se encuentran los organizadores de romerías en las parroquias y barrios de Gijón, como la descoordinación entre concejalías a la hora de trasladarles peticiones, cambios imprevistos en las condiciones para la celebración de estas fiestas o retrasos en la confirmación de los permisos, que en ocasiones llegan el mismo día de inicio de las fiestas. «Queremos cosas tan sencillas como unos plazos claros tanto para presentar los papeles como para que nos den una respuesta o saber las normas del partido antes de empezar a jugar, porque las romerías empiezan a prepararse con muchos meses de antelación», apuntan desde la plataforma. Sus peticiones incluyen por ejemplo que a la hora de establecer condiciones para su celebración se tengan en cuenta las peculiaridades de cada parroquia a la hora de fijar su día grande, «porque en unos casos puede ser en fin de semana, pero en otros por semana». Destacan además que estas celebraciones son autogestionadas y fruto «de un trabajo que dura todo el año».

Antes de la reunión con el Ayuntamiento se hará entrega a la asociación Fibrosis Quística de Asturias de un cheque de 1.500 euros recaudados con la venta de pañuelos solidarios en las fiestas que forman parte de la plataforma.

Hostelería con conciencia

Este encuentro estaba fijado antes de la polémica surgida a raíz de las críticas de la patronal de hostelería Otea a la proliferación de fiestas organizadas por particulares en barrios y parroquias. La asociación Hostelería con Conciencia consideró ayer que esas declaraciones «son un claro ejemplo de cómo la defensa de intereses puramente empresariales puede chocar frontalmente con la cultura, la tradición y el tejido social de nuestra ciudad» y lamentó «la miopía y la falta de respeto de la patronal hostelera hacia unas celebraciones que son el corazón de muchos barrios y parroquias».