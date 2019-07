Roca Rey, baja para la Feria Taurina de Begoña en Gijón Roca Rey, durante una corrida de toros. / AFP El diestro peruano estará apartado de los ruedos todo el mes de agosto por su lesión de cervicales Miércoles, 24 julio 2019, 19:45

«Roca Rey no podrá torear los compromisos que tiene contratados durante el mes de agosto como hubiese sido, sin duda, su intención, al no estar recuperado de su lesión de cervicales que irradia al hombro derecho y que le impide desarrollar su actividad al rendimiento deseado«. Así comienza el comunicado oficial emitido este miércoles mediante el que se confirma que el diestro peruano no estará en la Feria Taurina de Begoña, que se celebrarára del 13 y 18 de agosto.

Según informa el comunicado, el peruano se encuentra en Nueva York, donde está siendo tratado en el Hospital for Special Surgery «por distintos especialistas para encontrar una satisfactoria y pronta respuesta».

COMUNICADO OFICIAL | @RocaRey prolonga su baja durante todo el mes de agosto.#RocandRey🤟 pic.twitter.com/cr2WDfJFE8 TimeToDoCom (@timetodocom) July 24, 2019

Añade, además, que «el diestro quiere mandar un mensaje de agradecimiento por las infinitas muestras de apoyo y cariño que está recibiendo desde todos los lugares y que le animan a continuar con su recuperación para volver a los ruedos totalmente recuperado».

La de Gijón no será la única baja de Andrés Roca Rey en el mes de agosto, ya que tenía una completa agenda en España. El día 2 tenía previsto torear en Huelva, el 9 de agosto en Palma y el 10, en El Puerto. También estaba en el cartel para la feria de Bilbao, que se celebrará del 21 al 23.