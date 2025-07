Granda, en Gijón, hace boca para las sardinas tras bañarse en espuma

E. C.

Diversión, risas y mucha espuma. Las fiesta de Santa Ana de Granda , en Gijón, continuaron ayer. Lo hicieron dedicando la tarde a los más pequeños. A primera hora de la tarde, los niños llegaron a la pista polideportiva enfundados en sus bañadores. Los más precavidos también llevaron gafas de buceo. Todos ellos listos para disfrutar del cañón de espuma que llenó todo el espacio. Tras la diversión, tocó reponer fuerzas con una merienda en la que no faltaron los sándwiches de chocolate y fruta.

Las celebraciones continúan hoy con una sardinada a partir de las nueve de la noche. La comisión de fiestas tiene previsto servir 100 kilos de sardinas y 100 de picadillo, para dar otra opción a los asistentes.

A las celebraciones se une la asociación Esto Ye Ciares, que comenzará con mucha música a partir de las siete de la tarde. En primer lugar, tocará Dinosaurio Meterito. A las diez de la noche será el turno de montefurado, see ducederá Tribute Against the Machine e Ilustres Patilludos.

Mañana sábado a la una de la tarde se celebrará el pregón de Juan Carlos Díaz, vecino de Ceares que recuperó la romería en 1965. Tras el discurso, la entidad entregará el premio 'Teyera exemplar 2025' a Balonmano Gijón.