Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino Unas 2.000 personas participan en la manifestación coincidiendo con el Día Internacional de la Paz, con consignas como 'Palestina vencerá'

O. Suárez Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:15 | Actualizado 14:23h.

Con banderas de Palestina, consignas contra Israel y desafiando a la lluvia y las rachas de viento, unas 2.000 de personas discurrieron al mediodía de hoy domingo por las calles de Gijón para mostrar su rechazo al «genocidio en Gaza». La manifestación, organizada por Asturias por la Paz, movimiento pacifista que aglutina a unas cuarenta entidades de todo el Principado, salió del paseo de Begoña para luego salir al Muro de la playa de San Lorenzo y llegar hasta el Puerto Deportivo. Hubo una gran afluencia y un rechazo unánime al gobierno de Israel.

«¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?» y «Palestina vencerá» fueron algunas de los consignas de los manifestantes. Entre los asistentes estuvo la diputada del grupo mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, quien hizo un llamamiento para «construir paz en lugar de hacer negocio con la guerra. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, con miles de víctimas civiles, hospitales y escuelas reducidos a escombros y una población entera privada de lo más básico para sobrevivir».

En este sentido, ha llamado a «mantener un boicot a todos los niveles a Israel, responsable de la devastación y el sufrimiento de Palestina». La parlamentaria ha señalado que «cerca de la cuarta parte de los habitantes del mundo viven en países afectados por el conflicto y la violencia y más de 68 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial».

La multitudinaria manifestación tuvo lugar coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Paz.

