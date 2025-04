La izquierda considera escaso el aumento del parque municipal en 20 viviendas por el Plan Llave de Gijón

La obtención de al menos una veintena de pisos para incrementar el parque público de alquiler a cambio de la entrega de seis parcelas ... municipales para la construcción de un total de 120 viviendas de protección no convence a los grupos de la izquierda municipal, que se mantienen críticos con el Plan Llave aprobado por el gobierno de Gijón y en el que ya se ha abierto el plazo de solicitudes para las empresas interesadas en construir sobre esos terrenos.

El PSOE consideró «decepcionante» el número de viviendas que se entregarían al Ayuntamiento en concepto de permuta e indicó que «los impulsores de este plan ni siquiera hablan de plazos ni de si estarán destinadas a alquiler social para personas en situación de mayor vulnerabilidad o a otras fórmulas de alquiler asequible». La concejala socialista Natalia González recordó que en el consejo de administración en el que se le otorgaron poderes al nuevo presidente de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl), Guzmán Pendás, este «se comprometió a aumentar el parque público de vivienda a través de lo que denominan Plan Llave, pero sin embargo estas 20 viviendas de las que hablan no suponen ni un 10% del total de las que gestiona actualmente la empresa».

La formación señala que, a la vista de los datos que se han puesto sobre la mesa, el plan «beneficia exclusivamente a las promotoras». En este sentido, González lamentó que «va dirigido a fomentar la construcción en condiciones ventajosas para las empresas y no a facilitar el acceso a la vivienda».

Una opinión similar manifestó el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana. «Con precios de hasta 191.000 euros por vivienda, la operación de Foro está diseñada para que le salga rentable a los constructores, no para favorecer el acceso a la vivienda a quien no puede hacerlo en el mercado libre», indicó. Criticó que «de todas las tipologías de vivienda protegida, eligieron la más cara, que es la concertada. Y el retorno de malvender seis parcelas públicas de 3,9 millones de euros será tan escaso como 20 viviendas para el parque público». El concejal advirtió de que «Gijón necesita con carácter de urgencia vivienda pública para alquiler asequible, y esa debería ser la prioridad para el Ayuntamiento. No favorecer el negocio privado con suelo público. Con las parcelas que ahora se licitan podría haber 120 viviendas públicas, pero en el mejor de los casos habrá 20».

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, también consideró «insuficiente» la obtención de 20 viviendas como permuta por esas parcelas, «porque en nada van a cambiar la situación de crisis de la vivienda que tenemos encima». Y criticó que, a cambio, «se está regalando suelo público para que unas constructoras se lucren vendiendo pisos a precio de mercado. Es humo, como todo lo que Foro dice liderar».

Por otra parte, Emvisl sacó ayer a licitación, por 693.000 euros, la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación de cuatro edificios de viviendas cedidos por el Principado y ubicados en las calles Vicaría 3, Rosario 18, Atocha 10 y Soledad 9, en Cimavilla. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 22 meses.