Más de veinte propuestas para luchar contra la soledad no deseada en Gijón

Los datos avanzados por EL COMERCIO sobre las 2.500 personas que se sienten totalmente solas y aisladas, de un total de población de ... 22.500 mayores de 80 años, han tocado la fibra sensible a gran parte de la sociedad. «Nadie quiere ver a nuestros mayores solos. Ayuntamiento de Gijón y entidades de todo tipo estamos aunando fuerzas para hacer lo que sea y devolverles en la medida de lo posible la alegría a sus ojos y a su vida», destacó ayer el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.

El edil popular se mostró muy satisfecho «por ver a rebosar el salón de actos de la Biblioteca Jovellanos con más de cien personas que representaban a 42 entidades y de una forma muy participativa». Aumentar la red de apoyo vecinal, mayor implicación en la atención del comercio de cercanía con los mayores, la formación en telefonía móvil, dinamizar los centros de día para sacar a la gente de casa o la creación de las denominadas bibliotecas humanas fueron algunas de las ideas que comenzarán a desarrollarse.

Con respecto al inédito programa de compartir vivienda que quieren desarrollar desde Servicios Sociales, Pendás quiso aclarar su naturaleza: «No hablamos de meter en el piso de una persona mayor a cualquier persona. No me he referido a personas sin techo.

El programa, que se encuentra en estado embrionario y muy verde, ya que es único, está aún en fase de redacción y su aplicación no se llevaría a cabo antes de 2026», detalló.

Seguimiento individual

Desde Servicios Sociales, están estudiando y buscando minuciosamente perfiles de personas con un itinerario muy conocido por dicho área y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, o de sinhogarismo de forma temporal por falta de ingresos. «Vuelvo a dejarlo muy claro, ejecutaremos este programa tras escuchar todas las dudas y mejoras sobre él, y con la certeza de que tendría un seguimiento individualizado de cada caso. Lo repetiré mil veces: aquí no hay lugar a fallos», afirmó.

«El trato de estos temas y las definiciones de las situaciones tienen que hacerse con precisión de cirujano y un cuidado y cariño extr