Un grupo de turistas inicia su visita a la ciudad en los Jardines de la Reina, en la mañana de ayer. José Simal
Día Mundial del Turismo

Gijón rechaza la tasa turística y plantea en su lugar «una bolsa de financiación» autonómica

Pumariega considera que la medida que ultima el Principado «no tiene sentido» y pide ayudas para «la gestión del turismo» en los concejos

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

Si finalmente se aprueba, Gijón no la aplicará. La tasa turística que los ayuntamientos podrán imponer a quienes se alojen en sus municipios – ... una medida acordada por los socios del Gobierno regional, PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias, y cuyo documento se está ultimando– no gusta al equipo de gobierno gijonés. Así lo deja claro la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, quien, a preguntas de EL COMERCIO, aseguró que «cobrar una tasa turística en Asturias por municipio no tiene sentido». Lo tilda incluso de irresponsable: «Dejar esta decisión en manos de cada ayuntamiento es una medida que genera división, incertidumbre y no garantiza una gestión eficiente del turismo en toda la región».

