Gijón rechaza la tasa turística y plantea en su lugar «una bolsa de financiación» autonómica

Si finalmente se aprueba, Gijón no la aplicará. La tasa turística que los ayuntamientos podrán imponer a quienes se alojen en sus municipios – ... una medida acordada por los socios del Gobierno regional, PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias, y cuyo documento se está ultimando– no gusta al equipo de gobierno gijonés. Así lo deja claro la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, quien, a preguntas de EL COMERCIO, aseguró que «cobrar una tasa turística en Asturias por municipio no tiene sentido». Lo tilda incluso de irresponsable: «Dejar esta decisión en manos de cada ayuntamiento es una medida que genera división, incertidumbre y no garantiza una gestión eficiente del turismo en toda la región».

En lugar de la tasa turística –cuya aplicación sería siempre voluntaria, ha dicho el Principado– , la también vicealcaldesa de la ciudad propone, como medida «más adecuada» que el gobierno regional «disponga de una bolsa de financiación para ayudar a los ayuntamientos en la gestión del turismo».

«Nuestro objetivo sigue siendo garantizar un turismo sostenible que conviva con los vecinos y potencie la ciudad sin aumentar la presión fiscal sobre los visitantes», subrayó Pumariega.

Cuando hace un año la cuestión de la tasa turística se puso sobre la mesa, Gijón, y también Oviedo, ya mostraron su rechazo, en contraposición a algunos pequeños municipios que veían en la medida la forma de disponer de una mayor recaudación para hacer frente al incremento de gastos que supone la llegada masiva de visitantes.

Plan Estratégico

El área de Turismo del Ayuntamiento de Gijón está en estos momentos finalizando el Plan Estratégico para la próxima década. Pretende ser el marco sobre el que se construa «una nueva identidad de marca que refleje nuestros valores: autenticidad, sostenibilidad, competitividad y conexión con la ciudadanía». También se lanzará próximamente un nuevo portal web, exclusivo del área de Turismo, que funcionará como escaparate de la ciudad y herramienta para la promoción a nivel nacional e internacional.

En el balance provisional del ejercicio turístico, este 2025 refleja una caída del 10% en el número de visitantes que eligieron Gijón como destino en el primer semestre. Pero, pese a ese descenso, el gasto medio por turista se incrementó un 16%, hasta alcanzar los 342 euros por persona y viaje. «Las cifras reflejan que nuestra estrategia turística está funcionando: no se trata solo de atraer más visitantes, sino de lograr un turismo rentable y de calidad, Esto se traduce en más ingresos para la ciudad, generación de empleo y oportunidades para todos».

Según datos de Visita Gijón, el Valor Añadido Bruto turístico ya supera los 205 millones de euros, con un crecimiento del 3,8%.

Además, se ha visto que la ocupación hotelera ha mejorado en meses que están fuera de los periodos de temporada alta. En concreto, con picos de incremento del 8,8% en abril y febrero.

Promoción internacional

En este sentido, «el trabajo de promoción internacional sigue activo». Gijón estará presente en próximas fechas en ferias y convenciones en La Haya, Milán, Londres y Cantón, así como en IBTM World en Barcelona. «Todas estas acciones buscan atraer un turismo profesional y de calidad que complete el objetivo de desestacionalización y consolide a Gijón como un destino de primer nivel», subraya Pumariega.