Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»

La gijonesa María José Fernández llegó el lunes a primera hora de la mañana a Katmandú, la capital de Nepal. Viaja con un grupo ... de Madrid y por delante se le presentaba una semana de excursiones, turismo y de conocer la idiosincrasia del país. Pero la realidad está siendo muy distinta. «Ya cuando aterrizamos se veían columnas de humo, nos dijeron que había protestas y creíamos que sería como cuando en Gijón hubo las protestas de la Naval, pero ni comparación, el país ha saltado por los aires...», dice esta mujer, jubilada tras años trabajando en el sector del comercio y que esperaba con ansias el viaje del que ahora quiere regresar «lo antes posible».

Los disturbios y alzamiento de miles de jóvenes nepalíes por la prohibición de las redes sociales, hartos de años de corrupción del gobierno en el país himalaya y de un futuro sin futuro, ha dejado en los últimos días 30 muertos, más de mil heridos, edificios gubernamentales incendiados (entre ellos el Parlamento) y ha provocado la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli. «Está todo el ejército en las calles, hay toque de queda y estado de sitio, prácticamente no podemos salir del hotel», explica Fernández, que relata que «el lunes, a las pocas horas de llegar nos recogieron en el hotel para ir a hacer la primera excursión a las afueras de Katmandú, no pudimos volver y tuvimos que quedar a dormir en un monasterio de monjes». Al día siguiente por la mañana pudieron regresar al hotel y «por raro que pueda parecer, nos sacan para hacer pequeñas visitas por la mañana y por la tarde, pero con el aviso de que si no puede pasar el autobús tenemos que volver caminando, con el riesgo que eso supone... Esto no puede ser, la situación es de inseguridad total y no entendemos porque desde la agencia no suspenden todo y nos adelantan el vuelo a España».

El aeropuerto internacional de Katmandú permanece cerrado y únicamente salen vuelos contados para evacuar principalmente a extranjeros del país. Desde la Embajada de España en Nepal «han contactado con nuestra guía para saber cuántos españoles somos y tenernos identificados, pero no nos dicen nada más, tampoco la agencia, he llamado a varios números, enviado correos y nada...». El viaje, en el que participan 28 personas, está organizado por la Comunidad de Madrid y gestionado por agencias. «A mí me lo organizó todo una agencia de la plaza del Carmen, en Gijón, y ahora no dan señales de vida, ni por correo ni por teléfono...», lamenta esta gijonesa, que dice que «hay miedo en las calles y mucha inseguridad». «No sabemos qué va a pasar en los próximos días y queremos volver ya a España», resume. El vuelo de regreso a Madrid lo tienen el lunes 15, «pero no podemos estar aquí tantos días».

Las previsiones no son de pacificación en el país en los próximos días. Más aún a raíz de la muerte de una veintena de jóvenes a manos del Ejército para intentar detener las protestas. No ha hecho más que aumentar la rabia de los ciudadanos, principalmente de la 'Generación Z', que ha prendido fuego a diversos edificios, como las residencias de los miembros del Gobierno y de funcionarios. «Pedimos que la Embajada nos saque de Nepal lo antes posible», dice la gijonesa atrapada en mitad de las turbas en el país de Buda.