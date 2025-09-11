El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado del edificio que alberga la oficina del primer ministro tras las protestas. En el destacado, la asturiana María José Fernández. Reuters / E. C.

Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»

María José Fernández, que viajó a Katmandú con un grupo de Madrid, describe la situación del país como «de total inseguridad». Hay toque de queda y estado de sitio tras la muerte de 30 manifestantes y la dimisión del primer ministro

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:43

La gijonesa María José Fernández llegó el lunes a primera hora de la mañana a Katmandú, la capital de Nepal. Viaja con un grupo ... de Madrid y por delante se le presentaba una semana de excursiones, turismo y de conocer la idiosincrasia del país. Pero la realidad está siendo muy distinta. «Ya cuando aterrizamos se veían columnas de humo, nos dijeron que había protestas y creíamos que sería como cuando en Gijón hubo las protestas de la Naval, pero ni comparación, el país ha saltado por los aires...», dice esta mujer, jubilada tras años trabajando en el sector del comercio y que esperaba con ansias el viaje del que ahora quiere regresar «lo antes posible».

