Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Patos, este martes, en el parque de Isabel la Católica, en Gijón. José Simal
Foco de gripe aviar en Gijón

Los gijoneses, sobre el foco de gripe aviar en el parque de Isabel la Católica: «No nos preocupa»

Los usuarios del parque abogan por intensificar el control y vigilancia de las aves mientras esperan los resultados sobre las tres ocas que aparecieron muertas este lunes

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

La muerte de una oca por gripe aviar y de otras tres cuyos motivos aún se están investigando en el parque de Isabel ... la Católica, en Gijón, ha generado todo tipo de reacciones entre quienes pasean habitualmente por este vergel. A falta de conocer los resultados de los análisis practicados a las otras tres aves muertas, se trata del segundo foco de gripe aviar detectado en Asturias, tras confirmarse el positivo de un ave silvestre en Ribadesella en agosto.

