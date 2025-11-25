Los gijoneses, sobre el foco de gripe aviar en el parque de Isabel la Católica: «No nos preocupa»

La muerte de una oca por gripe aviar y de otras tres cuyos motivos aún se están investigando en el parque de Isabel ... la Católica, en Gijón, ha generado todo tipo de reacciones entre quienes pasean habitualmente por este vergel. A falta de conocer los resultados de los análisis practicados a las otras tres aves muertas, se trata del segundo foco de gripe aviar detectado en Asturias, tras confirmarse el positivo de un ave silvestre en Ribadesella en agosto.

Alfonso y Rosa, un matrimonio que acude «todos los días» a caminar por el parque, aseguran que la noticia no les ha generado especial alarma. «No nos preocupa», comentan. Dicen que desde que se prohibió alimentar a los animales dejaron de traer pan, aunque alguna vez sí que dan de comer «a los pajarinos». Tampoco tienen contacto con aves domésticas «ni tenemos un gallinero en casa», por lo que no perciben riesgo al respecto.

Sin embargo, Rosa sí lleva tiempo observando cambios en el estanque. «Después de que lo hayan limpiado, no entiendo por qué hay tan pocas ocas y cisnes. Los ando contando y antes había muchos más, no sé si los guardaron o qué hicieron con ellos», señala. Para ambos, más allá de la enfermedad concreta, lo esencial es «el bienestar de los animales» y reclaman que, si el parque alberga fauna, «se cuide un poco» y se garantice su seguridad.

«Hay que controlar y vigilar»

Pablo Velasco, otro transeúnte habitual, reconoce haber leído la noticia en la prensa, pero confía en que la situación esté rápidamente controlada y no haya que lamentar más casos. «No soy muy alarmista, pero evidentemente es algo que hay que controlar y vigilar», afirma. Aun así, subraya que, como usuario del parque, no le da una importancia excesiva. «Entiendo que desde el punto de vista de salud pública es algo a controlar, pero no estoy preocupado», aclara. Eso sí, precisa que él nunca alimenta a las aves, una práctica que sigue siendo habitual pese a la prohibición.

Más inquietos se muestran Jorge Roa y Jenny Singer, que paseaban por el parque con su perra 'Sancha'. Él sí estaba al tanto del hallazgo; ella se enteró en ese momento. «Hombre, claro que es preocupante», señala Jorge, aunque aclara que no tienen contacto directo con las aves porque suelen caminar por otras zonas del parque. Habrá que esperar a los resultados de los análisis para conocer el alcance de la situación.