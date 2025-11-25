El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Aves en el parque de Isabel la Católica de Gijón. Damián Arienza

Gripe aviar en Gijón: lo que debes hacer para evitar más cotagios

No dar de comer a los pájaros o pasear a los perros con correa son algunas de las recomendaciones tras detectarse un foco en el parque de Isabel la Católica

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:29

Comenta

Asturias contabiliza hasta el momento dos casos de gripe aviar. El primero fue detectado en agosto en Ribadesella y el último, este mismo lunes en el parque de Isabel la Católica, en Gijón. Tras confirmarse este segundo caso y para minimizar riesgos, en determinadas zonas del parque se han implantado medidas de bioseguridad encaminadas a reducir el contacto directo de las aves, tanto con otras especies avícolas silvestres como con la población general. Además, se han emitido una serie de recomendaciones para tratar de prevenir la expansión de la enfermedad, como no dar de comer a las aves, llevar a los perros atados o lavarse bien las manos tras visitar el parque.

Todos estos consejos están visibles en la diversa cartelería colocada en el parque de Isabel la Católica.

  • Evite el contacto directo con las aves acuáticas o silvestres y mantenga al menos un metro de distancia.

  • No dé comida a las aves para evitar aglomeraciones.

  • Evite tocar superficies donde se aprecie la presencia de excrementos.

  • Respete las zonas acotadas, si las hubiera.

  • Si observa un ave enferma o muerta, no la toque ni manipule; avise de su presencia mediante el teléfono habilitado por la gestión del parque.

  • Si pasea con mascotas, llévelas con correa y evite que se acerquen a zonas con excrementos o ejemplares enfermos.

  • Tras la visita al parque, realice un lavado higiénico de manos con agua y jabón durante 60 segundos, o con gel hidroalcohólico, durante 20 segundos.

  • En caso de presentar síntomas compatibles con la gripe tras una posible exposición a aves enfermas o muertas, llame al 112.

