La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón El grave incendio, ya controlado, obligó a desalojar este miércoles por la noche a medio centenar de vecinos de las parroquias de Montiana, Serín y San Andrés de los Tacoes

Uno de los dos helicóptero de la BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) de Tineo, deplazados este jueves por la mañana a Gijón para colaborar en las labores de extinción del incendio del Monteo Areo.

Carlos Amado Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 17:30

El grave incendio en el Monte Areo que este miércoles por la noche obligo al desalojo de medio centenar de vecinos de las parroquias gijonesas de Montiana, Serín y San Andrés de los Tacones fue provocado, tal y como aseguran fuentes de la investigación, de la que se ha hecho cargo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes apuntan a que el primer foco de este fuego se originó el pasado 13 de octubre, lunes, y que se reactivó cuatro días después, el viernes de la semana pasada. La primera movilización seria de efectivos para sofocarlo se produjo el miércoles 15, cuando los servicios de emergencia requirieron el refuerzo del helicóptero de Bomberos de Asturias, que realizó las labores de carga de agua en el embalse de San Andrés de los Tacones. Ya en ese momento, las fuerzas de seguridad comenzaron a investigar si se trataba de un fuego intencionado, como ha ocurrido en varias ocasiones en el mismo enclave durante los últimos años.

La reactivación del incendio que se produjo este miércoles se vio agravada por las especiales condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y fuertes rachas de viento, que contribuyeron a la expansión del fuego que esta mañana ya estaba controlado, a falta de apagar completamente unos pequeños focos de difícil acceso, en lo que se afanaban desde las 10 de esta mañana dos helicópteros de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) de Tineo, que acudieron a reforzar las labores de los medios de Bomberos de Asturias.