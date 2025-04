«Me gustaría que no lo olvidarais nunca. Fue muy generoso y leal»

«Me apena que no vea este reconocimiento. Para él sería una gran alegría que el lugar que tanto amó le devuelva parte de su amor»

Carmen Yáñez (1952) ha recibido la noticia de la concesión de Hijo Adoptivo de Gijón a Luis Sepúlveda (1949/2020) con un sabor agridulce. Para ella es muy agradable y halagador que la ciudad que él tanto amó le conceda una distinción de tal magnitud pero el hecho de que su marido no pudiera llegar a disfrutar de ello (murió a causa del coronavirus el 16 de abril), le apena enormemente.

-Muchos años juntos. Compartiendo literatura y vida. ¿Qué tal se encuentra?

-Me siento algo mejor. No respiro tanto dolor, pero me queda un largo camino por recorrer.

-¿Cómo se imagina que se tomaría esta distinción su marido?

-Para él sería una gran satisfacción que la ciudad que él tanto amó le devuelve una parte de su amor. Me apena que no lo vea.

-¿Por qué le gustaba tanto?

-Le encantaba su naturaleza, su clima, algo que puede extrañar a algunos, y lo verde de su paisaje, tan parecido a su país. Siempre decía que le recordaba mucho al sur de Chile.

-Parece que aquí se adaptó desde el primer momento.

-Sí. Es una ciudad que eligió hace muchos años y que quiso mucho. La amó profundamente. La adoptó antes de que la ciudad lo adoptase a él.

-¿Cree que se sintió muy querido por todos?

-Tuvo muy buena acogida desde el primer momento. En Gijón hizo muchos y grandes amigos.

-Pero Chile siempre siguió muy presente en su corazón.

-Una parte de Luis seguía en Chile. Recordaba los lagos, lo verde y esto era lo más parecido al exilio. Añoraba Chile, pero no podíamos volver. Por nuestra situación personal y profesional. Por ello, Gijón era un pedazo de su Chile.

-¿Hablaba a sus amigos de fuera de su ciudad adoptiva con frecuencia?

-El habló muy bien de Gijón siempre, a todos. Con mucho orgullo.

-¿No pensaron nunca en irse a otro lugar?

-Alguna vez lo pensó. Irse a una mayor, más cosmopolita como Barcelona o Madrid, pero esta ciudad siempre era la isla que él necesitaba para descansar. Aquí se sentía resguardado, era su refugio, tal y como él lo describe en su última novela 'La sombra de lo que fuimos'. Gijón era su ciudad para escribir.

-¿Cómo era ese Luis Sepúlveda en la intimidad?

-Era muy tierno y muy familiar. Bajo ese aspecto hosco y esa mirada adusta se escondía una persona muy sensible y muy generosa.

-¿Y a la hora de escribir? ¿Maniático? ¿Obsesivo?

-Tenía algunas cosas. Ciertas manías de escritor. No era un autor de estos tiempos. El cigarrillo siempre estaba asociado a su escritura. Estaban emparentados. Además, le gustaba tomar notas continuamente en sus moleskines y luego las transcribía. También tomaba sus zumos de fruta...

-El periodismo ocupaba una parte importante en su vida profesional. ¿Le gustaba el que se hacía en estos momentos?

-Criticaba ciertos casos. Hay de todo, claro, pero a él no le gustaba nada cuando se iba al terreno de la morbosidad, sobre todo, lo pensaría en momentos como los que estamos viviendo.

-¿Cuál era la novela a la que más cariño le tenía?

-'Nombre de torero'. Era la que más nos gustaba a los dos, aunque 'Un viejo que leía novelas de amor' era también muy especial. Le dio muchas alegrías.

-¿Le quedó alguna asignatura pendiente?

-Una aspiración: la lucha en general. Llegar a ver un Chile más democrático, más justo y más liberado. Le dolía mucho el yugo de la dictadura. Deseaba que hubiera una justicia real, y aunque se hubiesen dado pasos, sabía que quedaba mucho por hacer.

-La imagen y el legado de Sepúlveda está muy presente, pero ¿cómo le gustaría que le recordaran las generaciones venideras?

-Me gustaría que no lo olvidarais nunca. Fue muy generoso con mucha gente, muy amigo de sus amigos y muy leal. Vivimos unos tiempos en los que no se puede hacer nada. Cuando todo esto pase quiero que se le haga un homenaje muy grande.