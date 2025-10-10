El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Jaquelín Ortega, de Venezuela, Rocío de Jesús, de República Dominicana, Wendy Gaviria, de Colombia, y Claudia Aguacia, de Colombia Arnaldo García.

«Nadie hablaba de la acondroplasia, tener un día mundial nos ha dado visibilidad»

Más de 1.000 personas de 30 países se reúnen en el congreso que se está realizando en el recinto Luis Adaro este fin de semana

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:54

Comenta

«¡No hay Congreso Internacional de Acondroplasia sin Miguelillo!», asegura Susana Noval, directora de la Fundación Alpe, entidad organizadora de la cita que se ... celebra en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro, en Gijón, y que reúne hasta el domingo a un total de 1.000 participantes de más de 30 países, principalmente de Europa y América, bajo el lema 'Abrazando futuro'. El madrileño Miguel Cavestany, de doce años, acude siempre junto con sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  4. 4 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  5. 5 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego
  10. 10 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Nadie hablaba de la acondroplasia, tener un día mundial nos ha dado visibilidad»

«Nadie hablaba de la acondroplasia, tener un día mundial nos ha dado visibilidad»