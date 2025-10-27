Pablo Hernández, gerente del Hospital Begoña de Gijón: «El futuro de la medicina pasa por el uso de la cirugía robótica»

El Hospital Begoña se convirtió el pasado día 15 de octubre en el primero en llevar a cabo una intervención de prótesis de rodilla ... con cirugía robótica. La realizó el equipo del traumatólogo Antonio Maestro. Ahora, el centro privado se plantea acabar adquiriendo el robot Cori, el que se empleó en esa operación. Incluso, más adelante, incorporar un robot Da Vinci o similar, explica Pablo Hernández (Oviedo, 1964), gerente del Hospital Begoña desde 2012.

–¿Qué tal resultaron las intervenciones de rodilla con el robot Cori?

–Muy bien. Está claro que el futuro de la medicina pasa por ahí, por el uso de los robots.

–¿El Hospital Begoña apuesta por la cirugía robótica?

–Estamos estudiando varios robots, como el de Traumatología. Y estamos en un primer estudio de lo que puede ser un robot Da Vinci, para su uso por los servicios de Cirugía y Urología, pero eso sería más a largo plazo.

–Hace un par de años renovaron la fachada del hospital. ¿Qué otras mejoras se han llevado a cabo en el interior?

–Este verano, en agosto, estuvimos cerrados dos semanas para cambiar toda la fontanería de la tercera planta; se han cambiado las ventanas que faltaban por arreglar por otras de PVC y se han renovado los carteles informativos. Vamos actualizándolo.

–En cuanto a equipamiento médico, ¿qué incorporaciones han realizado últimamente?

–Recientemente se han incorporado dos ecógrafos y un equipo de magnetoterapia y rehabilitación. A finales de 2024 sumamos un respirador de anestesia, un escáner de oftalmología, un biómetro ultrasónico, un frontofocómetro, un arco quirúrgico e instalamos un programa para la trazabilidad de la esterilización. Por otro lado, incorporamos un optometrista, con toda la consulta que lleva aparejada, y completamos la consulta de oftalmología. Y estamos a punto de poner en marcha el portal del paciente.

–¿Qué permitirá?

–Que los pacientes tengan acceso a sus pruebas médicas y resultados y a su historial clínico.

–¿Qué inversión ha supuesto esa actualización tecnológica?

–Cercana a los 500.000 euros.

–¿Habrá más inversiones a corto plazo?

–Estamos estudiando la posibilidad de incorporar un nuevo mamógrafo y una resonancia de tres Teslas.

Quirófanos «casi al límite»

–¿Cuál es la actividad del hospital?

–Tenemos una actividad alta y estable. En el primer semestre de este año se han realizado 3.730 intervenciones quirúrgicas. Los cuatro quirófanos están casi al límite. Además, se realizaron 44.286 consultas y 3.758 pruebas diagnósticas de mama y se atendieron 7.001 urgencias. Contamos con unos setenta u ochenta médicos trabajando en consultas. Parte de ellos son también quirúrgicos. Y luego tenemos gente que tiene consulta fuera y opera aquí.

–También asumen derivaciones de lista de espera del Sespa, ¿verdad?

–Sí, desde hace cinco o seis años. Hacemos algo de Oftalmología, de Cirugía y de Radiología: resonancia y escáner. Vienen derivados de todas las áreas, pero no es una parte muy importante de nuestra actividad. El 85% de nuestra actividad corresponde a seguros médicos y usuarios privados.

–¿La incorporación de profesionales médicos sigue siendo un problema?

–Sí, hay una falta de médicos importante. Y en eso, el tema de la exclusividad que hay en esta región nos limita mucho para que, sobre todo la gente joven, se incorpore a la actividad privada. Entre lo que les quitan de la nómina, lo que pagan de autónomos y el seguro de responsabilidad civil parten de unos dos mil euros al mes menos... Es un coste muy alto y que hace que a un profesional joven le cueste mucho incorporarse a la medicina privada. Hay mucha gente que, ante esa situación, prefiere irse a otras comunidades donde no existe la exclusividad.

Actividad concertada

–¿Cuál es la situación actual de la sanidad privada en Asturias?

–Esta es una región complicada. El aseguramiento privado en Madrid, Barcelona o Bilbao está por encima del 30%. En Asturias estamos en torno al 15-16%. La mitad. Los conciertos de la pública con la privada son mayores en otras regiones que aquí.

–Ese porcentaje ¿crece?

–Sí, va aumentando poco a poco. Hay un crecimiento constante pero más lento que en otras regiones. Aquí no vemos los descensos acusados que se ven en otras regiones cuando se dan situaciones de crisis económica. Pero vamos a tardar en llegar a esos porcentajes del 30% que mencionaba antes. En Asturias la sanidad pública tiene mucha potencia, funciona bastante bien, y es difícil competir contra eso.

–¿Cómo les afectará la prevista llegada de Quirón a Gijón?

–Nos afectará a todos, al Begoña, al Covadonga, al Centro Médico... porque, evidentemente, ellos se van a llevar una parte importante del pastel. Y ese pastel, en Asturias, no es tan grande.

–La tramitación administrativa previa está pero, de momento, no parece que haya más movimientos por parte de Quirón.

–Desconozco en qué punto está el proyecto, pero creo que acabará llegando.

–¿Cómo ve la polémica de las mamografías en Andalucía?

–El tema ha surgido en Andalucía pero yo creo que es un problema general. Hay muchas pruebas, muchas pacientes, pero no hay excesivos radiólogos. El sistema está colapsado. Eso está pasando en todas las regiones, gobierne quien gobierne.