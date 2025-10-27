El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Hernández, gerente del Hospital Begoña, en la entrada principal del centro privado de la avenida de Pablo Iglesias. Juan Carlos Román

Pablo Hernández, gerente del Hospital Begoña de Gijón: «El futuro de la medicina pasa por el uso de la cirugía robótica»

El gerente del Hospital Begoña de Gijón, centro privado, asegura que «Quirón acabará llegando a la ciudad y se llevará una parte importante del pastel de la privada»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:04

Comenta

El Hospital Begoña se convirtió el pasado día 15 de octubre en el primero en llevar a cabo una intervención de prótesis de rodilla ... con cirugía robótica. La realizó el equipo del traumatólogo Antonio Maestro. Ahora, el centro privado se plantea acabar adquiriendo el robot Cori, el que se empleó en esa operación. Incluso, más adelante, incorporar un robot Da Vinci o similar, explica Pablo Hernández (Oviedo, 1964), gerente del Hospital Begoña desde 2012.

