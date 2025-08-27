El Hospital de Cabueñes, en Gijón, reduce a 4.611 los pacientes en espera quirúrgica, la cifra más baja en los tres últimos años

Este verano ha sido distinto en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, por varias razones. Una de las más llamativas es que, ... a diferencia de lo que venía ocurriendo verano tras verano, esta vez la dirección del hospital ha optado por no cerrar plantas y mantener el mayor número posible de camas en funcionamiento con el fin de seguir reduciendo la lista de espera quirúrgica, en una dinámica que ha sido progresiva desde principios de 2024. Esa reducción progresiva de las demoras para entrar en quirófano ha llevado a que este verano se haya alcanzado otro hito. El de dejar atrás la barrera de los 5.000 pacientes en espera quirúrgica. Ha costado tres años y medio conseguirlo. Y ha supuesto mucho esfuerzo por parte del personal del hospital de referencia del Área V. Fue en junio cuando se logró. Y en julio (últimos datos disponibles) se afianzó.

Al cierre de ese mes eran 4.611 los pacientes que esperaban una intervención. De ellos, 3.383 formaban parte de la lista de espera estructural, es decir, son casos en los que la demora se debe a cuestiones organizativas del propio hospital. Otros 918 se consideran transitoriamente no programables y 310 siguen a la espera tras rechazar ser operados en otro hospital de la región.

En cifras 4.611 intervenciones quirúrgicas están pendientes en el Hospital de Cabueñes en estos momentos. Son un 43% menos de las que había hace año y medio, cuando la lista de espera comenzó a reducirse progresivamente.

8.075 intervenciones llegó a haber en lista de espera en Cabueñes en diciembre de 2023. Fue el techo nunca antes alcanzado y consecuencia de la pandemia de la covid-19.

88 días es la demora media para las intervenciones en lista de espera estructural en julio.

92 días es lo que esperaron, de media, las 1.405 personas intervenidas el mes pasado en el Hospital de Cabueñes.

Hay que recordar que fue en enero de 2022, aún en plena pandemia de la covid-19, cuando Cabueñes rebasaba por primera vez la marca de los 5.000 pacientes en lista de espera. Por entonces, parecía una cifra desmesurada, nunca antes se había llegado a tales registros, pero pronto se quedó corta. La emergencia sanitaria como consecuencia de la expansión del coronavirus SARS-CcoV-2 provocó tal atasco en consultas y quirófanos que la cifra no dejó de aumentar en los meses sucesivos. El techo se tocó en diciembre de 2023. Se superaron entonces, aunque por muy poco, las 8.000 intervenciones en lista de espera.

A partir de ahí, los sucesivos planes de choque implantados han conseguido ir reduciendo la lista de espera quirúrgica. Se ha conseguido «a base de operar más. No hay otra», comentan fuentes hospitalarias. En enero de 2024 comenzó el descenso y año y medio después el número de operaciones pendientes se había reducido ya un 43%, hasta las 4.611 con que se cerró el mes de julio.

El 10%, más de seis meses

De las 3.383 intervenciones en lista de espera estructural, casi el 60% lleva menos de tres meses y solo un 10% (327 casos) más de medio año. La demora media de la lista de espera estructural es de 88 días, aunque los datos facilitados por la Consejería de Salud reflejan una demora máxima de 359 días. Es decir, casi un año.

A lo largo del mes de julio, salieron de los registros de lista de espera 1.405 pacientes –que fueron intervenidos, de media, tras una espera de 92 días (tres meses)– mientras que entraron en ella 1.158 nuevos casos. El balance es positivo: hubo 247 salidas más que entradas.

Por especialidades, Traumatología sigue a la cabeza de las que mayor volumen de intervenciones quirúrgicas tienen pendientes. Son 1.710 en su caso. Pendientes de una operación de prótesis de cadera en el hospital universitario gijonés hay 178 pacientes. La media de espera son 117 días (casi cuatro meses), pero hay al menos un caso que supera los diez meses.

Oftalmología, con 822 intervenciones pendientes (de las que prácticamente la mitad son de cataratas) es la segunda especialidad médica con mayor lista de espera. La demora media de la lista de espera de las operaciones de cataratas es de 67 días y la máxima, de 178 (casi seis meses).

En el tercer puesto está la especialidad de Cirugía General y Digestivo, con 719 intervenciones en lista de espera y una demora media de 85 días.