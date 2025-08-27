El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica del Hospital Universitario de Cabueñes, donde se aprecia la obra de ampliación paralizada. José Simal
Sanidad en Asturias

El Hospital de Cabueñes, en Gijón, reduce a 4.611 los pacientes en espera quirúrgica, la cifra más baja en los tres últimos años

El descenso ha sido progresivo desde principios de 2024, tras tocar techo con más de 8.000 intervenciones pendientes

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:40

Este verano ha sido distinto en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, por varias razones. Una de las más llamativas es que, ... a diferencia de lo que venía ocurriendo verano tras verano, esta vez la dirección del hospital ha optado por no cerrar plantas y mantener el mayor número posible de camas en funcionamiento con el fin de seguir reduciendo la lista de espera quirúrgica, en una dinámica que ha sido progresiva desde principios de 2024. Esa reducción progresiva de las demoras para entrar en quirófano ha llevado a que este verano se haya alcanzado otro hito. El de dejar atrás la barrera de los 5.000 pacientes en espera quirúrgica. Ha costado tres años y medio conseguirlo. Y ha supuesto mucho esfuerzo por parte del personal del hospital de referencia del Área V. Fue en junio cuando se logró. Y en julio (últimos datos disponibles) se afianzó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  9. 9 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista
  10. 10 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Hospital de Cabueñes, en Gijón, reduce a 4.611 los pacientes en espera quirúrgica, la cifra más baja en los tres últimos años

El Hospital de Cabueñes, en Gijón, reduce a 4.611 los pacientes en espera quirúrgica, la cifra más baja en los tres últimos años