El Hospital de Cabueñes consolida una técnica para implantar válvulas aórticas de forma mínimamente invasiva Desde febrero, el servicio de Cardiología ha colocado medio centenar de dispositivos TAVI con este procedimiento. La recuperación es más rápida y el tiempo de estancia hospitalaria, menor

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 13:07 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón ha consolidado con éxito una técnica para implantar válvulas aórticas percutáneas (más conocidas como TAVI), un procedimiento mínimamente invasivo que evita la cirugía a corazón abierto. En apenas seis meses, los profesionales del hospital gijonés han colocado medio centenar de dispositivos mediante este procedimiento, más seguro y eficaz. La técnica consiste en introducir una nueva válvula a través de un catéter, generalmente por la arteria femoral, sin abrir el esternón.

La Consejería de Salud del Principado destaca que «gracias a los avances tecnológicos, al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar especializado en patologías valvulares y al compromiso con la medicina basada en la evidencia, la TAVI se ha convertido en una opción de tratamiento de vanguardia».

Alta en el mismo día

Su evolución ha permitido que el procedimiento se realice en el laboratorio de hemodinámica, sin anestesia general, lo que minimiza complicaciones y acorta la estancia hospitalaria. En algunos casos, incluso es posible recibir el alta médica el mismo día de la intervención.

Antes de la incorporación de esta técnica era preciso practicar cirugía convencional a corazón abierto en quirófanos híbridos, con anestesia general y un proceso de recuperación más prolongado.

Ampliar Equipo del servicio de Cardiología del Hospital de Cabueñes. E. C.

La patología valvular más común es la estenosis aórtica, que consiste en el estrechamiento de la válvula aórtica, lo que dificulta el flujo sanguíneo desde el corazón hacia la aorta y el resto del cuerpo. Por ello, las guías clínicas recomiendan la TAVI especialmente para personas de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico.

Con esta técnica, la válvula cardiaca dañada se reemplaza a través de un catéter, normalmente en la arteria femoral, sin tener que abrir el esternón ni parar el corazón, como ocurría en la cirugía extracorpórea. Al ser mucho menos invasiva, ofrece una opción de tratamiento para aquellos pacientes que, por su estado general de fragilidad o por su pluripatología, no tendrían indicación quirúrgica.

Hasta hace unos años, en Asturias esta práctica solo estaba disponible en el Hospital Universitario Central (HUCA). Cabueñes comenzó a realizarla en febrero de este año. Las dos primeras intervenciones las llevaron a cabo Marcos García-Guimaraes e Iñigo Lozano, jefe del Servicio de Cardiología de Cabueñes, con la colaboración del director del Área de Gestión Clínica del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Pablo Avanzas, y del jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Díaz.