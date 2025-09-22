La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita La Guardia Civil trata de poner nombre a los restos mortales que aparecieron al acudir al atropello de una vaca en Fontaciera

Olaya Suárez Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:56 | Actualizado 14:16h.

La identidad del cadáver hallado en Fontaciera, en Gijón, sigue siendo una incógnita. La Guardia Civil trabaja para poner nombre a los restos mortales que fueron localizados en las inmediaciones de la vía ferroviaria, apenas unas horas después de que tuviese lugar un accidente de tren que acabó con una vaca preñada muerta y en el que uno de los terneros que llevaba en su interior consiguió sobrevivir.

Tal y como avanzó EL COMERCIO, fue en el momento en el que los agentes se personaron en el lugar del siniestro cuando encontraron en los alrededores un cadáver momificado. Al parecer, podría llevar en el lugar unos tres meses, como habría reflejado la autopsia realizada por los médicos forenses en el Instituto de Medicina Legal, en Oviedo.

Pese al deterioro que presentaba el cadáver, en ese examen no se apreciaron indicios de criminalidad, por lo que todo apunta a una muerte natural. El hombre no llevaba documentación y tampoco ninguna otra evidencia que revelara su identidad. Es por ese motivo por el que la Benemérita ha iniciado una investigación para tratar de averiguar quién es y las circunstancias que rodearon su muerte.

El estudio antropométrico no habría arrojado coincidencias con el perfil de ningún desaparecido del que tengan constancia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco en Fontaciera se ha notificado la ausencia de alguno de sus vecinos.

Una de las principales líneas de trabajo es que se trate de una persona 'sintecho' que se pudo bajar del tren en el apeadero de Pinzales y que buscase refugio en la nave abandonada en la que fue hallado su cadáver.

El descubrimiento del cuerpo tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre. Ese día, sobre las 6.15 horas un tren que cubría el trayecto entre Pola de Laviana y Gijón atropellaba a una vaca que se encontraba en mitad de la vía. Lo insólito del siniestro fue que uno de los dos terneros que la vaca llevaba en el útero salió despedido y pudo sobrevivir. Su dueño le llamó 'Milagros' dadas las circunstancias extraordinarias que rodearon su nacimiento.

