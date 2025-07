«Nadie se imaginaría a un robot tomando un café con un cliente pero sí podemos obtener más tiempo para ello, o para nuestra familia, ... hacer deporte o descansar gracias a la Inteligencia Artificial», defendió el ponente Diego Antoñanza quien incidió en la importancia de las competencias humanas frente a las digitales «pero como doble arma y para no ser sustituidos por ellas y que nos dejen sin trabajo. Solo las personas sabemos delegar, celebrar, premiar, alabar, generar empatía y estímulos», matizó. Lo hizo, ayer, delante de 200 personas que asistieron al Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro para participar en el 'Congreso Kit Digital' organizado por la Cámara de Comercio de Gijón. El objetivo de este evento era brindar a las pequeñas y medianas empresas las claves estratégicas para aprovechar el marketing digital como motor de crecimiento, diferenciación y posicionamiento en el mercado.

Los ponentes Diego Antoñanzas, Borja Girón y Juan Merodio, en el Palacio de Congresos de Gijón. Sima y J.S.

Acompañaron a Antoñanzas dos ponentes más de gran prestigio como es el ingeniero informático Borja Girón que versó su charla cómo crecer en Instagram y transformar seguidores en clientes y las herramientas que funciona. «Se basan sobre todo en usar contenido ya validado que está funcionando en la actualidad y que tiene mucha visibilidad y a partir de ahí generar uno propio enmarcado en nuestro negocio, logrando así resultados de alto éxito», explicó Girón. Como respuesta al sector crítico con la IA que afirma que resta originalidad a los proyectos, Girón lo tiene muy claro: «La Inteligencia Artificial es mucho más innovadora que muchos seres humanos. Va a llegar un momento, bajo mi punto de vista, que no vamos a distinguir si un contenido está creado por un ser humano o por una inteligencia artificial. De hecho, mis libros yo no habría sido capaz de escribirlos porque están mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacer en año, sin la ayuda de la IA. Si un contenido me entretiene, si un contenido me aporta más valor, me da igual quien lo haya creado», puntualizó Girón.

«Hay que captar la atención»

El tercer conferenciante, Juan Merodio, creador del método '10 Business Factors', una metodología que ayuda a las empresas a definir su estrategia digital enfocada en resultados de negocio y por Forbes como uno de los Top Influencers en 2019 y 2020 destacó que «lo principal es captar la atención, con esto ya atraes nuevos clientes», subrayó. Responde Merodio a las personas que le tienen miedo a la Inteligencia Artificial «que lo hacen por el desconocimiento. Es una herramienta que si sabes usar te otorga superpoderes. Si una empresa no la utiliza lo hará su competencia y la arrasará sin piedad porque tendrá capacidades habilidades y resoluciones que sin la IA son inalcanzables, explicó Merodio. Para este 'speaker' de renombre mundial « A no ser que tevuelvas ermitaño y vivas en medio del monte, si quieres estar en este mundo de negocios, no te queda otra opción que apostar por la IA». La clave de su éxito, Merodio la basa en la persistencia . «Cuando no conseguimos algo en la vida es porque no lo hemos intentado el número suficiente de veces. Fórmate mucho, pero sobre todo échale horas en la práctica y busca fuentes fiables», concluyó este experto en marketing digital

Inauguraron el acto: Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio Industria Servicios y Navegación de Gijón junto a Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Turismo, María Aránzazu González, diirectora general de Empresas y ComerCIO ,del Principado de Asturias, Nuria Castaño, subdirectora general de Atracción de Inversiones del Principado y Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón.