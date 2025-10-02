IU pide una estrategia para la promoción del sector audovisual de Gijón

Izquierda Unida propondrá al próximo Pleno la elaboración de una estrategia para la promoción del sector audiovisual en Gijón, contando con los agentes especializados ... del sector. Asimismo, también pedirá ampliar la programación del FICX a lo largo del año, fuera de las fechas del festival.

El portavoz municipal de la formación, Javier Suárez Llana, justificó este jueves su propuesta en la larga vinculación de la ciudad con el cine. «que el cine sigue formando parte de la vida cultural de la ciudad, »que se inició con la primera proyección de una película en nuestra ciudad, el 12 de agosto de 1896 en el entonces Teatro Jovellanos«. »Más de un siglo después, a la celebración del FICX cada noviembre se suma toda una batería de iniciativas que programan películas en diferentes espacios a lo largo del año: desde el FesLval de Cortometrajes de Gijón, In-Edit o el Wild Oceans Film Fest, pasando por el ciclo Peor... imposible, la Muestra de Cine Lésbico, el FantasLc Gijón o la Muestra de Cine Documental, hasta diferentes colaboraciones del propio FICX con asociaciones (Hornada de Cortos, Cine Club 60) y otras insLtuciones (Cine de Verano en el Botánico o Laboral Cinemateca)«, relató.

Sin embrago, Suárez Llana contrapuso la ausencia en la ciudad de «una estrategia integral y estructurada que aporte coherencia y eficacia a las diferentes iniciativas vinculadas al sector audiovisual, tanto en la producción como en la distribución o exhibición, de manera que la acción municipal en esta materia suponga una verdadera apuesta ya no solo por una política cultural vinculada al cine, sino también por una industria creciente de la economía creativa como es la audiovisual».

El edil de IU explicó que «son muchas las iniciativas que un ayuntamiento como el de Gijón podría poner en marcha sin duplicar las desarrolladas por otras administraciones públicas». «Desde la convocatoria de ayudas específicas a la creación y la producción cinematográficas más ambiciosas, como las que existen para otras disciplinas como las artes escénicas; pasando por la convocatoria de un premio anual que estimule la creación de proyectos locales y garantice su producción; hasta la puesta a disposición de espacios municipales que sirvan de apoyo logístico durante los rodajes», enumeró. «Además, resulta necesario facilitar trámites para rodar en la ciudad y contar con personal municipal de referencia que sirva de interlocutor con los creadores y la industria, algo de lo que ni el Ayuntamiento, ni DiverLa ni PETSA disponen en la actualidad», añadió.

En cuanto al Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), Javier Suárez Llana animó a extender su actividad «con una programación itinerante por los Centros Municipales Integrados, que podría contribuir a ampliar la oferta generando un circuito durante todo el año y en toda la ciudad más allá de los distintos festivales que se programan periódicamente en las mismas fechas y lugares». «Resulta fundamental que nuestra ciudad cuente con una estrategia integral que haga de Xixón y su ayuntamiento un entorno amigable y sostenible para el desarrollo del sector audiovisual asturiano», zanjó el edil.