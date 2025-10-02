El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Javier Suárez Llana, este jueves, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón. E. C.

IU pide una estrategia para la promoción del sector audovisual de Gijón

Propone también que el Festival Internacional de Cine prolongue su actividad a lo largo de todo el año

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:29

Comenta

Izquierda Unida propondrá al próximo Pleno la elaboración de una estrategia para la promoción del sector audiovisual en Gijón, contando con los agentes especializados ... del sector. Asimismo, también pedirá ampliar la programación del FICX a lo largo del año, fuera de las fechas del festival.

