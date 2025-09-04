El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fozadas de jabalí en la rotonda del 'caballo', puerta de entrada a Viesques, en Gijón. Arienza

Los jabalís le cogen el gusto a las rotondas de Gijón

Esta semana fozaron las de la entrada de Viesques y la del Botánico

A. A.

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:16

Los jabalís se están acercando a Gijón. Y, en especial, a las rotondas de la zona este de la ciudad, en las que llevan dos semanas fozando. Hoy amaneció con graves daños la rotonda del 'caballo', ubicada en Castiello, aunque conocida como puerta de entrada y salida de Viesques, amén de enlace de la ronda sur con El Molinón, la playa de San Lorenzo o la Feria de Muestras. Los suidos ya la habían visitado la semana pasada y sus destrozos, de menor volumen, fueron subsanados por el servicio municipal de Parques y Jardines, hasta el punto de devolverla a su inmaculado aspecto habitual. Esta mañana estaba destrozada en toda su superficie circular tras su visita nocturna.

Acción de los jabalís en la rotonda del Jardín Botánico de Gijón, esta semana. F. GONZÁLEZ

EL COMERCIO informaba ayer de la acción de los jabalíes en la rotonda del Jardín Botánico, que permite el giro hacia la Laboral y el Hospital de Cabueñes. De menor tamaño que la de Viesques, presentaba no obstante abundantes daños. Ambas acciones, en la última semana, han sido criticadas por lectores del decano que piden medidas para poner coto a este acercamiento pues, según comentaba un ciudadano, los suidos «adquieren hábitos que no cambian salvo que se peguen un buen susto y si no se hace nada seguirán entrando en la ciudad». Piden medidas y sobre todo intensificar las batidas para poner freno cuanto antes a estos destrozos y de paso evitar que ocurra un accidente en un encontronazo con alguna persona o con los vehículos cuando atraviesan las carreteras.

En las redes sociales fue grabada una piara en Somió, en el camino de los Cinamomos, hace tres semanas, integrada por una decena de jabalíes.

