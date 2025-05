Javier Suárez Llana, portavoz de IU en Gijón: «No hay dos partidos de gobierno, hay dos gobiernos y se están 'ayusizando'»

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana (Castrillón,1989), ve entre los principales problemas del actual gobierno municipal « ... la puesta de los recursos y la administración pública al servicio del negocio privado», en un modelo que compara con el de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, y lamenta además una errónea fijación de prioridades.

–¿Qué nota le pondría al gobierno local tras medio mandato?

–Es un gobierno que anuncia más que ejecuta y que no acierta a la hora de establecer prioridades. Gijón, como otras ciudades, tiene un problema fundamental que es el acceso a la vivienda. Y en eso la nota sería un 0, porque en dos años han sido incapaces de poner en marcha una sola medida para solucionarlo.

–¿No lo es el Plan Llave, para construir en suelo municipal?

–Eso es una medida anunciada de la que hasta ahora no hay nada y que no creemos que sea ninguna solución. Lo que plantean es malvender suelo público para que hagan negocio los constructores, una medida que podría tener encaje en una crisis de la construcción, pero no en una de vivienda. Esto solo se ataja facilitando un acceso masivo al alquiler asequible que contribuya a contener o bajar unos precios que oscilan ya entre los 739 euros de la zona oeste a los 919 de la zona este. Sin embargo, el gobierno local rechaza todos los instrumentos que tiene a su alcance para intervenir en el mercado en favor de la gente, como las zonas tensionadas, los topes a los precios o medidas fiscales no solo de penalización, sino también de bonificación para incentivar que las más de 8.000 viviendas vacías que hay en Gijón se pongan a disposición de la gente que lo necesita.

–Al margen de la vivienda, ¿en qué más debería mejorar la acción municipal?

–El gobierno está situando el foco y sus prioridades donde no debería situarlas una administración pública. Los mayores esfuerzos para agilizar la tramitación administrativa o la priorización de dónde se ponen recursos públicos, bien sea en el área de Urbanismo o en todo lo que tiene que ver con el turismo y el ocio, va a donde se facilite el negocio privado. Dos ejemplos muy claros son el hospital de Quirón y la Universidad Europea, dos proyectos que han fijado como prioritarios y que el gobierno municipal asume como si fueran propios. Han contado con todos sus parabienes y facilidades administrativas, pero también con facilidades políticas, cuando además son dos proyectos que vienen a hacer negocio a costa del derecho a la salud y a la educación. Pero ese es el modelo de la derecha y el de un gobierno local que está en un proceso de populismo y 'ayusificación', mercantilizando todo lo mercantilizable.

–Se pasó de un gobierno de coalición PSOE-IU a una coalición Foro-PP. ¿Cuál estaba mejor engrasada?

–Desconozco cuál es el nivel de coordinación interna, pero desde fuera la percepción que tenemos es que funcionan como áreas estancas. No hay dos partidos de gobierno, hay dos gobiernos que cohabitan. Y desde el cambio que supuso el congreso del PP de Gijón, eso se ha ido profundizando.

–Estos días el protagonismo en la política municipal se lo lleva la polémica por la cesión de la franja litoral de Naval Gijón...

–Creo que es una deslealtad por parte de la Autoridad Portuaria. El acuerdo de compra que votó el Pleno, y del que solo se desmarcó un grupo, incluía la cesión de la titularidad de esa franja, no solo del uso. Y lo que deben hacer es cumplir los acuerdos. En la campaña electoral todos defendimos la transformación de los terrenos de Naval Gijón. Hubo un consenso para que el PGO preservara su uso productivo, que no era la intención inicial de la derecha, y también lo hubo en torno a la compra de ese suelo. Las administraciones tienen que dialogar, pero en base a los acuerdos ya establecidos. Tras años viviendo de espaldas a la ciudad, aplaudimos que la nueva presidenta del Puerto plantee un cambio en esa relación. Pero tiene muchos frentes con los que podría empezar, desde medidas que eviten la llegada de carbón a la playa y de polvo a toda la zona oeste a un mayor nivel de exigencia al Gobierno central para que haya cuanto antes una alternativa que permita sacar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias. Una franja de 417 metros no debería ser su problema principal.

–Gijón sigue sin alternativa al vial de Jove...

–Es verdad que el Principado se había comprometido a presentar una propuesta técnica en el consejo social y eso no se ha producido. Supongo que están trabajando en ello, y por los elementos que han explicado hasta el momento nos parece un proyecto interesante, porque no solo reordena la movilidad por carretera, sino que refuerza la infraestructura ferroviaria de conexión con el Puerto. Los objetivos están bien dibujados, pero lo que falta es concretar el proyecto y sobre todo atar plazos e inversiones. Y una vez más, el gran ausente en un debate de su competencia es el Ministerio de Transportes.

–¿Le convence la nueva propuesta para el 'solarón'?

–Tanto lo que conocemos de la estación como del proyecto de urbanización para el 'solarón' suponen un avance, sobre todo porque por primera vez Adif reconoce que Gijón quiere cuanta más zona verde mejor. Pero es insuficiente. Hay que seguir reduciendo la edificabilidad y que lo que ahora es parque siga siéndolo. Ni queremos solo una franja verde, ni Gijón necesita en el centro unas viviendas que además serán de lujo. Oportunidades como estas o se aprovechan o no habrá otra. Y no compartimos la actitud derrotista de decir que Adif no va a ceder. Es tanto como abandonar la batalla.

Renaturalización del Piles

–Las obras de renaturalización del Piles, impulsadas el pasado mandato por IU, están en su tramo final...

–Nos alegramos de que hubiera un cambio de posición, después de que el pasado mandato Foro y PP fueran tremendamente agresivos en su rechazo a este proyecto y nos acusaran de mentir cuando decíamos que no era compatible con el piragüismo tal y como se practicaba hasta entonces. De manera inteligente, decidieron mantener los proyectos que estaban en marcha con fondos europeos y creo que los dos que está ejecutando con mayor acierto son el del Piles y el proyecto de renaturalización urbana Gijón Ecorresiliente.

–Hemos hablado del gobierno. ¿Cómo ve el papel de IU en la oposición?

–En la ciudad hay dos tipos de oposición. Una está muy relacionada con el 'cuanto peor, mejor', a pesar de que no es peor para el gobierno, sino para la ciudad. Y otra, que es la que modestamente intentamos practicar desde IU, es una oposición útil a la ciudad, que no duda en criticar y mostrar beligerancia en los temas que considera malos para Gijón y confronta su modelo de ciudad con el del gobierno, pero que también tiene espacio para la propuesta política y para el diálogo y el acuerdo, con un gobierno con el que no es fácil dialogar ni acordar.