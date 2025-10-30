Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

«No hubo ninguna agresión sexual ni ninguna violación, fueron las chicas las que quisieron mantener relaciones con nosotros, no fueron forzadas en ningún momento». ... Los cuatro jóvenes portugueses acusados de una violación grupal en un piso turístico en el barrio de El Carmen, en Gijón, en julio de 2021 declararon hoy jueves en el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, a puerta cerrada para preservar a las dos denunciantes.

Sus testimonios –asistidos por intérpretes– fueron los últimos de la vista oral, a petición del abogado de la defensa. Explicaron ante el tribunal la misma versión que han mantenido en los últimos cuatro años y tres meses, desde que fueron detenidos por la Policía Nacional tras la denuncia de las dos vecinas de Gijón: «Las relaciones fueron consentidas».

Su relato fue diametralmente opuesto al mantenido el día anterior, durante la primera sesión del juicio, por las dos denunciantes, quienes aseguraron que habían conocido a los portugueses en un pub de la zona de Fomento y que accedieron a acompañarles al alojamiento para mantener relaciones sexuales con uno de ellos. Sin embargo, cuando llegaron, según su versión, fueron forzadas y sometidas a una violación grupal en la que participaron los cuatro.

La fiscalía solicita para los procesados hasta diez años de cárcel. Para uno de ellos, el que considera que tuvo una mayor responsabilidad penal, mantuvo los diez años de cárcel. Para los otros tres la solicitud de penas que oscila entre los dos y los seis años de prisión.

La acusación particular eleva la solicitud de condena hasta los 22 años de cárcel, un extremo con el que fue muy crítico el abogado de la defensa: «Pide 22 años sin haber matado a nadie y más teniendo en cuenta que el Código Penal recoge para el homicidio una pena de entre diez y quince años de cárcel, no tiene sentido alguno», manifestaba Germán Inclán, el abogado que defiende a los cuatro jóvenes residentes en Braga (Portugal) y aquel julio de 2021 habían viajado hasta Gijón para pasar un fin de semana.

Prisión preventiva

Fueron arrestados ese mismo día, antes de que regresasen a su país. Permanecieron dos días en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional y cuando pasaron a disposición del juzgado de guardia, a petición de la fiscalía, dos de ellos fueron enviados a la cárcel, comunicada y sin fianza. Cumplieron meses de prisión preventiva, dada la gravedad de los cargos que pesaban sobre ellos y el riesgo de fuga, y posteriormente quedaron en libertad con cargos a la espera del juicio, que se ha demorado más de cuatro años. El juicio ha quedado visto para sentencia al espera de que el tribunal dicte la resolución.