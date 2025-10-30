El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Uno de los acusados accede al Palacio de Justicia de Gijón. J. C. Román

Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

El juicio en la Audiencia Provincial de Asturias ha quedado visto para sentencia con la declaración de los cuatro acusados de agredir sexualmente a dos chicas en un piso turístico en julio de 2021

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:08

«No hubo ninguna agresión sexual ni ninguna violación, fueron las chicas las que quisieron mantener relaciones con nosotros, no fueron forzadas en ningún momento». ... Los cuatro jóvenes portugueses acusados de una violación grupal en un piso turístico en el barrio de El Carmen, en Gijón, en julio de 2021 declararon hoy jueves en el juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, a puerta cerrada para preservar a las dos denunciantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  9. 9

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  10. 10

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»