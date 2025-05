María Agra Gijón Viernes, 30 de mayo 2025, 22:28 Comenta Compartir

Pablo Pérez (Gijón, 1973) dará el viernes 6 de junio el pregón del barrio de las fiestas de Laviada, donde ejerce como médico de familia y donde jugó en su infancia cada vez que iba a casa de sus abuelos.

–¿Cómo recibió la propuesta?

–Me lo comunicó Floro, el presidente de la Asociación de Vecinos, y fue una sorpresa muy bonita. Que piensen en ti y sobre todo en el centro de salud para un pregón es un reconocimiento y un acercamiento muy bonito. Estamos muy contentos.

–¿Hay nervios?

–Tengo un poco el síndrome del folio en blanco. Por suerte, el año pasado fue pregonera Carmen Muñoz, la coordinadora del centro de salud, y no es por tanto la primera vez que estamos cerca de las fiestas. Yo creo que lo sacaremos adelante (ríe).

–¿Cuánto tiempo lleva siendo médico en Laviada?

–Llevo doce años, desde 2013. Conozco mucho el barrio, los vecinos y, además, tenemos muy buena relación con la asociación de vecinos porque hacemos cosas juntos, algunas charlas... Siento bastante raíz en el barrio.

–¿También vive en Laviada?

–No. Vivo en Viesques, pero mis abuelos vivían en calle Cangas de Onís desde los años 60 hasta principios de los 2000. Es un barrio al que venía a menudo. Corría para arriba y para abajo cuando era un guajín de 4 o 5 años.

–¿Cómo era entonces?

–En aquella época recorría pocas calles, iba de casa de mis abuelos hacia el centro. No me metía tanto hacia la parte de las vías o el Parrochu. Estaba por Magnus Blikstad y Constitución. Conocía esa pequeña zona donde jugaba.

–¿Y cómo lo definiría ahora?

–Es un barrio tranquilo, la mayoría de la gente es de clase media, que trabajó en el sector servicios. Ahora hay mucha gente mayor. Está el Albergue Covadonga, un servicio importante con sus particularidades, y también están las principales comunicaciones de la ciudad. La estación de los Alsas, la estación de tren nueva, y hay mucha gente de paso. Es otra particularidad.

–¿Cómo es su relación con los vecinos? Son sus pacientes...

–Con la inmensa mayoría, muy buena y familiar. Ya soy el médico de pacientes que conocí en edad pediátrica. Doce años no es tanto, pero la gente se va haciendo mayor y hay otros que ya no están. En general, me siento querido y estoy muy contento con la gente que atiendo.

–¿El centro de salud ha cambiado mucho en doce años?

–Tampoco ha cambiado tanto. Es un centro relativamente moderno, de 1997, que tampoco ha tenido por tanto ampliaciones ni grandes cambios. Tiene el mismo tamaño y más o menos los mismos servicios, se han incorporado cosas como la ecografía... Y es un barrio que tampoco tiene gran crecimiento. Ahí está el 'solarón'. Pero es bastante parecido al que conocí cuando entré.

–¿Por qué eligió Laviada?

–Saqué la plaza por oposición. Cuando llegó me pareció interesante, recordé a mis abuelos y dije, mira, pues no está nada mal.

–¿Ya sabe de qué va a hablar?

–Procuraré transmitir cosas relacionadas con algún apunte histórico del barrio en los últimos 200 años. Y mencionaré al centro de salud como un valor para el barrio, como un centro comprometido. Sabemos que cometemos errores o no todo funciona exactamente como nos gustaría, pero que hay un compromiso de equipo. No es un pregón para hablar de lo personal, sino en representación de un equipo que está haciendo un buen trabajo y consciente de las dificultades que hay, pero que intenta sacarlo adelante.

