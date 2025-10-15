Libertad con cargos para el hombre que incendió el piso de la «vecina problemática» de El Coto El hombre no podrá acercarse ni comunicarse con la moradora de la vivienda, con la que al parecer tenía desavenencias por asuntos de drogas

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:46

El hombre detenido por la Policía Nacional después de prender fuego a una vivienda del barrio de El Coto, en Gijón, ha quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento y comunicación con la mujer que residía en el inmueble. Al parecer, tenían desavenencias por asuntos relacionados con las sustancias estupefacientes.

El jueves por la mañana, presuntamente, provocó un incendio en el bajo en el que vive la mujer. Utilizó sustancias acelarantes para propagar las llamas, que asolaron por completo el local.

La vivienda, ubicada en un patio interior entre las calles Conde Toreno y Manuel Junquera, ha sido objeto de críticas vecinales en los últimos tiempos por las molestias continuas. Hace varias semanas la residente en el local salió corriendo con un cuchillo de grandes dimensiones, profiriendo insultos y amenazas. Desde la asociación de vecinos urgen medidas.