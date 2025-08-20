Libertad provisional para el detenido por la agresión sexual de una joven en Gijón El Juzgado de Instrucción de Gijón no ve riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación, la cual continúa para esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del día 13

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Gijón ha ordenado la puesta en libertad provisional del detenido por la agresión sexual de una joven de nacionalidad francesa en la playa de Poniente la madrugada del pasado 13 de agosto. Por un lado no ve riesgo de fuga ni de que el acusado vaya a obstaculizar la investigación, que continúa abierta para esclarecer los hechos, pues las versiones del acusado y la víctima se contradicen. Así lo decretó en la audiencia celebrada ayer.

A la hora de tomar la decisión, ha influido especialmente que el acusado haya colaborado en la investigación policial desde el principio, facilitando de manera voluntaria cuanto le requerían los investigadores y sometiéndose de igual manera a las pruebas de ADN. Además, se trata de una persona con domicilio conocido y una actividad laboral remunerada. Se ha tenido en cuenta también que las partes no se conocían previamente y la distancia geográfica que las separa, pues la joven francesa se encontraba de vacaciones en la ciudad.

Por todo ello, los responsables del caso han decretado para él libertad provisional, condicionada a que comparezca en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Una medida que la defensa del acusado pidió el pasado fin de semana, cuando trascendieron los hechos.

La Justicia ha recordado al respecto que «la restricción del derecho a la libertad personal es una medida que únicamente debe ser impuesta cuando sea estrictamente necesaria y en la medida en que no se cuente con otras medidas menos gravosas para alcanzar los mismos fines que se intentan lograr con la prisión provisional».

En plena Semana Grande

Los hechos ocurrieron en plena Semana Grande. La Policía Nacional de Gijón detuvo el jueves a un hombre por su implicación en una presunta agresión sexual en Poniente en la madrugada del miércoles al jueves, que fue denunciada por una joven de 19 años.

Según la versión de la víctima –una turista que se encontraba de visita en la ciudad y no habla bien español–, conoció a su agresor la misma noche de los hechos en un pub del entorno de Fomento. Ambos fueron captados por las cámaras de seguridad entrando por separado en el mismo local de ocio nocturno. De acuerdo con el testimonio de la joven gala, tras conocerse víctima y agresor se dirigieron juntos hacia el paseo de Poniente, algo que sí pudo ser consentido. Este momento también fue captado por las cámaras. Las versiones difieren a partir de este momento, por lo que la investigación sigue abierta.